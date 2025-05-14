Emeklileri promosyon heyecanı sardı! En yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?

2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarını bankalar aracılığıyla alan vatandaşlar için promosyon tutarları önemli ölçüde arttı. Bazı bankalar, ek avantajlarla birlikte toplamda 27.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. Bu tutarlar, bankaların sunduğu ek hizmetler ve kampanyalara göre değişiklik gösteriyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU SUNAN BANKALAR

Banka Tutar Detay VakıfBank 27.000 TL'ye kadar 12.000 TL promosyon + 15.000 TL ek (Troy Kart harcamaları) Yapı Kredi 20.000 TL'ye kadar 15.000 TL promosyon + 5.000 TL ek (fatura talimatı ile) DenizBank 20.000 TL'ye kadar 12.000 TL promosyon + 8.000 TL ek (kredi kartı/talimat) TEB 21.000 TL'ye kadar 12.000 TL promosyon + 9.000 TL ek (fatura talimatı ile) ING Bank 20.000 TL'ye kadar 15.000 TL promosyon + 5.000 TL ek (talimat + Turuncu Hesap) Akbank 17.500 TL 15.000 TL promosyon + 2.500 TL chip-para Garanti BBVA 15.000 TL'ye kadar Maaş aralığına göre değişiyor İş Bankası 14.000 TL'ye kadar Maaş aralığına göre değişiyor QNB Finansbank 16.200 TL 15.000 TL promosyon + 1.200 TL yıllık indirim

KAMU BANKALARI PROMOSYON TUTARLARI

Kamu bankaları arasında en yüksek promosyonu VakıfBank sunuyor. VakıfBank, emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar ana promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile yapılan alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan ek ödeme fırsatı sunuyor. Bu şekilde, toplamda 24.000 TL'ye kadar promosyon kazanılabiliyor.

ÖZEL BANKALARDA PROMOSYON FIRSATLARI

Diğer özel bankalar da çeşitli promosyon fırsatları sunuyor. Örneğin, Yapı Kredi, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar ana promosyon ve 2.500 TL'ye kadar ek ödeme (fatura talimatı ile) sunuyor.

DenizBank ise 12.000 TL ana promosyon ve 8.000 TL ek ödeme (kredi kartı, fatura talimatı ile) fırsatı sağlıyor.

TEB, 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek ödeme (fatura talimatı ile) sunuyor.

ING Bank, 15.000 TL ana promosyon ve 5.000 TL ek ödeme (fatura talimatı, Turuncu Hesap ile) fırsatı sağlıyor.

Akbank ise 15.000 TL ana promosyon ve 2.500 TL chip-para sunuyor.

Garanti BBVA ve İş Bankası ise maaş aralığına göre değişen promosyon ödemeleri yapıyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank ise 3 yıl taahhütle maaş alma şartıyla 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor