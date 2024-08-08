Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı

Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı
Düzenleme: Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sosyal Güvenlik Kurumu 81 ilde emeklilere yapılan çalışmaları açıkladı.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 1

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz doğrultusunda emekli maaşlarına zam yapılmıştı. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılmış ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 2

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerle ilgili yapılan çalışmaları açıkladı.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 3

Emeklilere özgü kamu hizmetleri, emeklilere sağlanan haklar ile emeklilere özel ayrıcalık, indirim ve kampanyaların yer aldığı www.emekliler.gov.tr sitesi kullanıma açıldı.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 4

ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezinde emeklilere ayrıcalık tanınarak Emekli Danışmanı Uygulaması hizmeti hayata geçirildi.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 5

81 ilde emeklilere özel birçok alanda indirim anlaşması sağlandı. 5 bin 500 üzerinde yerel firmayla indirim anlaşması yapıldı.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 6

İlk defa emekli olanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısa mesaj gönderilme sistemi geliştirildi.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 7

Emeklilere verilen promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarıldı.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 8

PTTCELL tarafından emeklilere özel "Emekli Paketi" oluşturuldu. Paket ile emeklilerin özellikle paket aşımına engel olunması ve uygun fiyatlı arama ve internet hizmeti sunulacağı kaydedildi.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 9

TCDD'de Emekliler Yılı'na özel yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 10

PTT KARGO'da emeklilere özel yüzde 20 indirim sağlandı. ayrıca emeklilere PTT bünyesinde bulunan misafirhanelerde 2024 yılı içinde yüzde 50, PTT lokal ve sosyal tesislerinde yüzde 20 indirim uygulanmak suretiyle PTT personeli fiyatlarından yararlandırılması imkanı getirildi.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 11

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlardan 1 ay boyunca ücretsiz faydalanmaları imkanı getirildi.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 12

13 "Emekli" banka ve kredi kartı uygulaması başlatıldı.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 13

Emeklilere özel sosyal tesislerde, Türk-İş'e bağlı Tes-İş'te yüzde 30, Türk Metal'de yüzde 40, Koop-İş'te yüzde 30 indirim sağlandı.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 14

14SGK, TROY ile işbirliğine gitti. SGK ile TROY arasında 12 Haziran 2024 tarihinde karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 15

Emeklilere, şehirlerarası seyahatlerde bilet ücretlerinde yüzde 15 indirim sağlandı.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 16

SGK merkez birimleri ile 81 il müdürlüğünde emekli masası uygulaması hayata geçirildi.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 17

Öte yandan bakan Vedat Işıkhan konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 18

Büyük ve güçlü Türkiye inşası yolunda yıllar boyunca emeklerini ortaya koyan kıymetli emeklilerimiz için çalışıyoruz.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 19

Emeklilerimize minnet ve saygımızı ifade etmek adına, tüm illerimizde birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşları ile anlaşmalar imzalamaya devam ediyor, yeni uygulamaları hizmete alıyoruz.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 20

Daima yanında olduğumuz Türkiye Yüzyılı’nın kıymetli emektarlarına, her türlü kolaylığı sağlayacak, desteklerimizi sürdüreceğiz.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 21

#EmeklilerYılı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarımıza linkteki haberden ulaşabilirsiniz.

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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 22
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Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı 23
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