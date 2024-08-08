Emeklileri sevindirecek çalışma. SGK tüm detayları paylaştı

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz doğrultusunda emekli maaşlarına zam yapılmıştı. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılmış ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerle ilgili yapılan çalışmaları açıkladı.
Emeklilere özgü kamu hizmetleri, emeklilere sağlanan haklar ile emeklilere özel ayrıcalık, indirim ve kampanyaların yer aldığı www.emekliler.gov.tr sitesi kullanıma açıldı.
ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezinde emeklilere ayrıcalık tanınarak Emekli Danışmanı Uygulaması hizmeti hayata geçirildi.
81 ilde emeklilere özel birçok alanda indirim anlaşması sağlandı. 5 bin 500 üzerinde yerel firmayla indirim anlaşması yapıldı.
İlk defa emekli olanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısa mesaj gönderilme sistemi geliştirildi.
Emeklilere verilen promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarıldı.
PTTCELL tarafından emeklilere özel "Emekli Paketi" oluşturuldu. Paket ile emeklilerin özellikle paket aşımına engel olunması ve uygun fiyatlı arama ve internet hizmeti sunulacağı kaydedildi.
TCDD'de Emekliler Yılı'na özel yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.
PTT KARGO'da emeklilere özel yüzde 20 indirim sağlandı. ayrıca emeklilere PTT bünyesinde bulunan misafirhanelerde 2024 yılı içinde yüzde 50, PTT lokal ve sosyal tesislerinde yüzde 20 indirim uygulanmak suretiyle PTT personeli fiyatlarından yararlandırılması imkanı getirildi.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlardan 1 ay boyunca ücretsiz faydalanmaları imkanı getirildi.
13 "Emekli" banka ve kredi kartı uygulaması başlatıldı.
Emeklilere özel sosyal tesislerde, Türk-İş'e bağlı Tes-İş'te yüzde 30, Türk Metal'de yüzde 40, Koop-İş'te yüzde 30 indirim sağlandı.
14SGK, TROY ile işbirliğine gitti. SGK ile TROY arasında 12 Haziran 2024 tarihinde karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı.
Emeklilere, şehirlerarası seyahatlerde bilet ücretlerinde yüzde 15 indirim sağlandı.
SGK merkez birimleri ile 81 il müdürlüğünde emekli masası uygulaması hayata geçirildi.
Öte yandan bakan Vedat Işıkhan konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
Büyük ve güçlü Türkiye inşası yolunda yıllar boyunca emeklerini ortaya koyan kıymetli emeklilerimiz için çalışıyoruz.
Emeklilerimize minnet ve saygımızı ifade etmek adına, tüm illerimizde birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşları ile anlaşmalar imzalamaya devam ediyor, yeni uygulamaları hizmete alıyoruz.
Daima yanında olduğumuz Türkiye Yüzyılı’nın kıymetli emektarlarına, her türlü kolaylığı sağlayacak, desteklerimizi sürdüreceğiz.
#EmeklilerYılı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarımıza linkteki haberden ulaşabilirsiniz.