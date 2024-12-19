Emeklilerin altın yılı 2024…

AKP ile harcanan koca bir yılın daha sonuna yaklaştıkça , milletin aklı fikri kulağı asgari ücret komisyonunun alacağı rakamda. Fakat öyle bir komedi ki bu ikinci görüşmede de asgari ücret ile ilgili asgari bir konuşma yapılmamış.

Yanlış okumadınız , bakalım bugün asıl toplanma sebeplerini hatırlayacaklar mı bakacağız.

17.002 liralık asgari ücretin satın alma gücü şu anda tam 12.000 lira. O da 2024 senesindeki TÜİK enflasyonu üzerinden hesaplarsak. Hani diyorlar ya % 25-30 civarında bir zam yapılacak diye . Nereden çıkardınız derseniz de , kaynak Mehmet Şimşekin 2025 bütçe sunumu.

Asgari ücret istisnası Şimşek sunumu ile 2024 yılında 677 milyar iken , 2025 bütçesinde 853 milyar olmuş. Yani % 25 lik artışı bütçeye bile işlemişler.

Peki bu değişir mi elbette. Cumhurbaşkanı % 50 olacak derse de el mahkum yapacaklar. Diyelim ki % 50 artış oldu. 12.000 lira satın alma gücüne % 50 artışı eklersek, 18.000 lira yapar mal ve hizmete erişim adına. Yani 25.000 liraya çıkan kağıt üstü asgari ücretin satın alım gücü 18 bin lira da kalacak. Koca bir seneyi 1.000 liralık bir artık ile geçirecek desek yanlış söylemeyiz .

2024 bütçesi ile 2025 bütçesi arasındaki kamu giderleri farkı %81.3 , kira artık oranı % 60 , yeniden değerleme artışı %43.93 , ama asgari ücret artışı 2025 hedeflenen enflasyon üzerinden yapılacak. Arkadaş bu hangi vicdana insanlığa sığar.

2024 enflasyonu telefi eder 2025 hedef enflasyonunu eklersin bu da % 65 gibi bir rakam yani 28.000 lira yapar . Bunun altı bu millete işkencedir , yaşam hakkını elinden almaktır, vicdansızlıktır.

Bu işin sadece asgari ücreti ilgilendiren kısmı . Malum ülke nüfusunun yarısı asgari ücret ile çalıştığı için herkesin aklı bu rakamlarda. En düşük emekli aylığı 12.500 lira, dul yetim aylığı ise 11.000 lira. Yahu sizin hiç mi vicdanınız yok? Bu kadar mı uzaksınız bu milletin sorunlarından bu kadar mı bi habersiniz.!

Cumhurbaşkanı “2024 emeklilerin yılı olacak” derken , yaşamlarında hiç unutmayacağı bir yıl olacağını kastetti sanıyorum.Zira 12.500 lira maaş alıp , 20.000 lira kira ödedikleri seneyi unutacaklarını asla düşünmüyorum.

Gelelim 2025 in bütçesine;

Geçmiş senelerin aksine Meclisi ve milleti heyecanlandıracak ve umut verecek bir yapıdan çok uzak bir bütçe ile karşı karşıyayız..

Mevcut iktidarın ortaya koyduğu bütçenin en büyük payın faiz ödemelerine gittiği ve yeni çözüm önerileri gelmeyen bir yapı içinde olduğu aşikar.

Bütçenin ;

Faiz ödemeleri

Cari transferler

Ve Kamu harcamaları nın temeli üzerine kurulmuş bir sunumdan öte bir şey değil..

Bu harcamaların arka planında vergi reformu ve çözüm önerisi yokken , sadece vergi ile bütçeyi kontrol altına alma fikri pragmatik yapıdan uzaktır. 12 trilyon 651 milyar lira vergi ödenecek.

Faiz gideri 1 trilyon 950 milyar,

Bütçe açığı düşürülecek dense de bu bütçenin bizi büyük bir uçuruma götürdüğünü görmemek için kör olmak lazım .

Bütçe hazırlama tekniği ; 2024 bütçesine bakılıyor.

Eylül sonu itibarıyla gerçekleşmelere bakılıyor, bu gerçekleşmelerde bir sapma varsa ona göre bir bütçe hazırlanıyor .

Örneklemek gerekirse;

2025 bütçe giderlerinde;

Personel 3.9 trilyon

Cari transfer 5.8 trilyon

Faiz 1.9 trilyon

Gelirlerde,

KDV 3.6 trilyon

ÖTV 2.1 trilyon

Kurumlar 1,6 trilyon

Gelir vergisi 2.1 trilyon

2024 ün bütçesinde gerçekleşmelere bakarak , deflatör ile yeni bütçe hazırlanıyor ..

Bu bütçe tekniğini yapay zeka daha iyisini yapar..

Faiz ve vergi ile bezenmiş bütçede , faiz ödemelerinin;

Toplam bütçe giderlerine oranı: %13,2

Toplam bütçe gelirine oranı: %15,2

Toplam vergi gelirlerine oranı: % 17,5

Ödeyeceğimiz her 5.7 lira verginin 1 lirası faize gidiyor..

Yazık değil mi bu milletin alın terine emeğine.

Kamu özel işbirliği projeleri 2025 senesinde de bütçenin kanayan yarası olmaya devam ediyor..Öyle ki , 2025 bütçesinde 2024 te 162.4 milyar olan devler garantisi 2025 te 202 milyar lira.

Bu garantilerin 97.6 milyar lirası otoyol , köprü ve tüneller için..

Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Avrasya Tüneli ve Yapı İşlet Devret modeliyle sözleşmesi imzalanmış otoyollar için müteahhitlik şirketlerine aktarılacak tutar.

(Milletimizin cebinden tek lira çıkmayacak denilen projelerin garantisi diyebiliriz ayrıca.) 39 milyar lira bütçesi olan , temsili , tanıtımı dış temsilcilikleriyle faaliyet gösteren ve sizin dünyaya açılan yüzünüz olan Dış İşleri Bakanlığının tam 2.5 katını müteahhit garantilerine vermekten bir sakınca görmüyoruz.

2025 yılında tam 12 trilyon 651 milyar vergi ödeyeceğiz.

2020 den bugüne kadar 5 yıllık periyodda toplam vergi artış rakamı % 1241 .

Berat Albayrak X platformu üzerinden istifa ederken, “Allah yardımcımız olsun” demişti. İlk defa Berat beye katılıyorum.

Allah bu yönetim anlayışı ile hepimizin yardımcısı olsun.