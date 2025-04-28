Emeklilerin ayaklarını yerden kesecek büyük müjde. Rekor artış yolda

Bankalar, emekli maaş promosyonlarında rekabeti artırıyor. Şu anda 8 bin ile 24 bin TL arasında değişen promosyon ödemeleri, Mayıs’ta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılacak yeni protokolle güncellenecek.

40 TL'YE DAYANABİLİR

En düşük promosyon miktarlarının 35 bin TL’yi aşarak 40 bin TL’ye ulaşması bekleniyor. Bankaların sunduğu ek avantajlarla bu rakam daha da yükselebilir.

YAPI KREDİ'DEN 25 BİN TL

Yapı Kredi, 15 Nisan-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere 20 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Maaş miktarına göre 6.250 TL’den 15 bin TL’ye kadar ödeme yapılırken, iki yeni fatura talimatı verenlere 2.500 TL, 1.000 TL’lik kredi kartı harcaması yapanlara 2.000 TL ve Yapı Kredi Mobil’e giriş yapanlara 500 TL ek ödül veriliyor.

TEB 21 BİN TL'DE

Türk Ekonomi Bankası (TEB), maaşını 36 ay boyunca kendisinden almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL’ye varan ana promosyon ve 9 bin TL ek promosyonla toplam 21 bin TL ödeme yapıyor. Elektrik veya doğalgaz faturası için otomatik ödeme talimatı verenler ek kazanç elde ediyor.

Hükümetin kendilerini yok saydığını belirten bir emekli "Bize sadece enflasyon farkı veriliyor. Ama ev sahibi kiraya yüzde 50 zam yapıyor. Bu ne zammı deyince 'bana değil hükümete sor. Ben onların verdiği oranı uyguluyorum' yanıtını alıyorum. Ama ben o kadar zam almadın deyince de 'o da seninle hükümet arasındaki sorun' yanıtını veriyor" dedi.

Bir başka emekli ise "Erken seçimi hiç bu kadar istememiştim. Seçim olsa oy için iktidar partisi yüzde 50'nin üzerinde artış yapardı. Bayram ikramiyesi 10 bin TL'ye çıkartırıldı. O zaman kimse bu parayı nereden bulacağız da demez" yorumunu yaptı.