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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Emeklilere rahat nefes aldıracak düzenlemeyi ayrıntılı olarak çalıştım. Bayram ikramiyeleri için 3 formül var. Bu formülden biri zam olarak yansıtılacak" dedi.

Galeri Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 12:35
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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

Bayram ikramiyeleri için 3 formül masada. Peki emekli zammı ile taban aylıklar ne kadar artacak? Bu yıl bayram ikramiyelerine zam var mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…

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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bayram ikramiyeleri için zam hazırlığı yapıldığını duyurdu. 

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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

Bilgin 'Emeklinin bayram ikramiyelerini yükseltecek çalışmalarımız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak düzenlemeyi ayrıntılı olarak çalıştım. 

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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

Bu hafta içerisinde, en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, daha rahat bir nefes alacağı önerilerimizin de sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirecektir. 

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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

Bütün emeklilerin hayatında bu çalışma bir rahatlama sağlayacaktır” diye konuştu.

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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

Her bayramda 1.100 TL olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak verilen bayram ikramiyeleri için gündeme 3 formül geldi. 

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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

Bu kapsamda ilk formül ile yıllık ikramiyenin en düşük emekli aylığı tutarıyla eşitlenmesi ihtimali masada.

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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

İkincisi yeniden değerleme oranına göre artış yapılması.

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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

Üçüncü formülde enflasyon rakamları dikkate alınacak.

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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

İlk formülde taban maaş kadar bayram ikramiyesi ödemesi formülü gündemde. Bu kapsamda emeklilerin her bayram için alacağı ikramiye tutarı 3.750 TL olarak toplamda 7.500 TL’ye yükseltilecek.

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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

Bu formül ile bu yıl yüzde 122.93 olarak hesaplanan yeniden değerleme oranı bayram ikramiyesini 1.100 liradan 2.452 liraya yükseltecek.

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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

Emekli bu yıl iki bayramda toplam 2.200 lira yerine 4.904 lira alabilecek.

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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

Bayram ikramiyesine enflasyon oranının yansıtılması da mümkün. Eğer 2022 yılı enflasyonu yansıtılırsa tutarda yüzde 64.27 artış sağlanacak.

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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

Bu durumda ikramiye 1.807 liraya yükselecek. 2 bayramda ödenecek tutar 3 bin 614 lirayı bulacak.

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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak

Bakan Bilgin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi.

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