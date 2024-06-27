Emeklilerin erken ölmemesi için ne yapması lazım? Doktor Ümit Aktaş iki önemli şeyi açıkladı

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Emeklilerin erken ölmemesi için ne yapması lazım? Doktor Ümit Aktaş iki önemli şeyi açıkladı

Emeklilerin daha uzun yaşamanın püf noktasını uzmanı açıkladı.

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