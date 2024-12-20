Emeklilerin 'geçinemiyoruz' eylemine polis engeli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Emeklilerin 'geçinemiyoruz' eylemine polisler tarafından müdahale edildi.

Emeklilerin 'geçinemiyoruz' eylemine polisler tarafından müdahale edildi. Emeklilerin TBMM'ye yürüyüşü polis ekipleri tarafından engeleniyor.

Türkiye Tabibler Birliği, DİSK, KESK ve TMMOB kuruluşları TBMM'deki bütçe görüşmelerine seslerini duyurmak amacıyla "Halk için Bütçe Demokratik Türkiye" başlıklı basın açıklaması düzenleyecekti. Ancak, TBMM'ye yapacakları yürüyüş polisler tarafından engellendi.

Emeklilerin 'geçinemiyoruz' eyleminde polisler tarafından müdahalede bulunuldu. Açıklama yapmak isteyen grup, polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Göstericiler ile polis arasında itişmelerin yaşandığı kameraya yansıdı.

Ayrıca Halk Tv kameramanı ile polis arasında yaşanan tartışma da dikkat çekti.

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