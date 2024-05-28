Emeklilerin haziranda alacakları zammı açıkladı. Yılmaz Özdil besbelli tüyoyu içerden almış

Pazar günü yapılan emeklilerin mitingini ele alan Yılmaz Özdil, Türkiye'de emeklilere reva görülen durumu anlattı. Her şeye para harcayan iktidarın, dünyanın her yerine bol keseden yardım yaptığını da anlatan Yılmaz Özdil, sıra emekliye gelince "para yok" dendiğini ifade etti.

Özdil ana fikir olarak emeklilerin Haziran ayında yine umduklarını bulamayacakları ifade etti...

“EMEKLİLİKTE ZAMA TAKILANLAR”

Özdil, “Emeklilikte yaşa takılanlar vardı bir de emeklilikte zama takılanlar var. Sayın hükümetimiz tasarruf yapıyor, tasarruf kapsamında emekliye zam yapılmıyor. Emeklilerimiz zama takılıyor. Mesela geçmediğimiz köprüye, uçmadığı havalimanına, yatmadığımız hastaneye para ödeyince yandaş müteahhitlerin cebine 100 milyarlarca doları doldurunca hamdolsun devletimiz batmıyor ama emekliye maazallah 1000 lira zam yaparsak devletimiz batıyor, Allah göstermesin.

“EMEKLİLERE 1000 LİRA FAZLA ÖDERSEK MERKEZ BANKAMIZ BOŞALIR”

Kur korumalı mevduat saçmalığına 833 milyar lira 1 trilyon lira faiz ödersek Merkez Bankamız boşalmıyor ama emekliye 1000 lira fazla maaş ödersek Allah esirgesin Merkez Bankamız boşalıyor. Böyle ‘biz ensarız imanımız gereği kucak açıyoruz’ filan diyerek kaçak Suriyelilere 90 milyar dolar harcayınca sorun olmuyor ama kendi emeklime ya kendi vatandaşımıza, kendi annelerimize babalarımıza fazladan bir kuruş harcarsak israfa girip tasarruf bozuluyor.

“EMEKLİYE 1 KURUŞ FAZLA VERİRSEK HAZİNE BOŞALIR” DİYORLAR AMA BAKIN NELER YAPIYORLAR

‘Dünyanın vicdanıyız’ diyerek Afrika'ya para saçarken, Somali'nin borcunu öderken, Arakan'dan Yemen'e Haiti’den Filipinler’e kadar dünyanın bütün kıtalarına bağış yaparken Pakistan’dan Malezya'ya 98 ülkede avanta Ramazan kolisi dağıtırken, Kenya'dan Bangladeş’e 53 ülkede avanta iftar verirken, kurban bayramlarında Kızılay tarafından Diyanet tarafından Moritanya’da filan kurban kestirirken Tanzanya’da Uganda'da Kongo'da sevabına kavurma dağıtırken, 170 milyon dolar dökerek Moskova'da kubbesi altın varaklı cami inşa ederken, devletimizin hazinesi boşalmıyor ama ya kendi emeklime bir kuruş fazla maaş verirsek devletimizin hazinesi boşalıyor. Yani devletimizin bekası için emeklilerimizin işte böyle sürünmesi gerekiyor.” dedi.

“ATALIM BU EMEKLİLERİ VATANDAŞLIKTAN. SAYIN HÜKÜMETİMİZİ DERTTEN KURTARALIM… “

Arapların ve kokain baronlarının ülkemize gelerek vatandaşlık aldığını hatırlatan Özdil, emeklilerin yaşam koşullarına, onlara reva görülen maaşlara ve bin lirayı bile çok gören iktidara karşı şu ifadeleri kullandı:

“Bana sorarsanız bu 10.000 lirayla geçinemiyoruz filan diyen, miting falan yapan şımarık emeklilere yüz vermemek lazım. Bakın elin Arabı vatandaşımız olmak için üste para ödüyor kardeşim, kokain baronları falan kuyrukta bekliyor. Dolar ödüyorlar Türk vatandaşı olmak için. E bu bizim emekliler hem bedavadan vatandaş olmuşlar hem maaş beğenmiyorlar. Ya bana sorarsanız bu bizim emeklileri besleyeceğimize Araplara ve kokain baronlarına indirim yapalım kardeşim. Sürümden kazanalım. 400.000 dolara satacağımıza 50.000 dolara satalım vatandaşlığı ya. Bize vatandaş mı yok Allah aşkına! Atalım bu emeklileri vatandaşlıktan. Sayın hükümetimizi dertten kurtaralım… “