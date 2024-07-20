Emeklilerin kök maaşına büyük darbe

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilerin kök maaşına büyük darbe

En düşük emekli aylığına yönelik yapılan düzenlemenin ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

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