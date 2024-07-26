Emeklilerin maaş zam farkı bu sıralamaya göre verilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilerin maaş zam farkı bu sıralamaya göre verilecek

SSK, Bağ-Kur ve bütün emeklilerin maaş zam farkının verileceği tarih netleşti. Paralar bu sıralamaya göre verilecek.

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