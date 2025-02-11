Emeklilerin yıllardır çektiği çileye son verildi. Müjdeli haberi Bakan Kacır açıkladı

Türkiye'nin ekonomik şartları vatandaşları geçim derdine düşürdü. Özellikle emekli ve asgari ücretle geçinen büyük bir dilim bütçelerini denkleştirebilmek için market market geziyordu. Eline alışveriş listesini alan dar gelirli vatandaş, zincir marketlere tek tek girerek önce fiyat araştırması yapıyordu.

4-5 marketi gezen vatandaş sonra alacağı ürünün en ucuzunu satan markete tekrar giderek alışverişe başlıyor. 2-3 ürün o marketten bir kaç ürün de öbür marketten alarak alışverişi tamamlıyordu.

Fiyat araştırması yapıp listesindeki ürünleri almanın saatlerce sürdüğünü söyleyen bir vatandaş "Herkes tutturabildiğine ürün satıyor. Aynı marka ürünün fiyatı A Market ile B market arasında 20 TL fartk ediyor. 10 ürün alsam 200 TL yapıyor. Kazık yemiyorum ama saatlerimi marketlerde heba ediyorum. İddia ediyorum market çalışanları benim kadar hangi ürünün hangi rafta olduğunu bilemez" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Tüm ürünlerin aynı sitede bulunması süper bir olay. İnşallah sitede baktığımız ürünler markette de aynı fiyata satılır. Site 50 TL'lik ürünün kasada 60 hatta 70 TL'den satılması da beni şaşırtmaz" diye konuştu.

Bu uygulamanın TÜİK'in hesabını da değiştireceğini söyleyen bir vatandaş ise "Ev kiralarını 5 bin TL gösteren TÜİK şimdi peyniri, eti kaç TL'den gösterip enflasyon paketine koyacak hep birlikte tanık olacağız. Vatandaş aç ama kimse anlamıyor" dedi.

Vatandaşı market market dolaştırmaktan kurtaracak açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı.

Kacır açılan web sitesiyle birlikte zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatının görülüp karşılaştırma yapılacağını açıkladı.

Türkiye'deki dev zincir marketlerde bulunan 50 bine yakın ürünün fiyatları tek tek listelendi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fiyatların http://marketfiyati.org.tr linkinden kontrol edilebileceğini açıkladı.

Bakan Kacır'ın açıklaması şöyle:

Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık.

Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek.