Emeklilerin zam farkı ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Emeklilerin zam farkı ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Tarih belli oldu

Son dakika... Son dakika... Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerin zam farkı ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.
SGK, emeklilerin zam farkı ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi.

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Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Emeklilerimizin 2025 Ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükselttik. Yaklaşık 5,6 milyar TL fark ödemesi yapıyoruz.

Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka veya PTT şubesinden 11 Şubat tarihinde tahsil edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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