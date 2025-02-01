Emeklilerin zam farkının yatacağı tarih belli oldu. Mecliste kabul edildi

Emeklilerin maaş artışıyla ilgili beklenen gelişme nihayet gerçekleşti. 5510 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle en düşük emekli maaşı arttı. Zam farkının ise Şubat ayının ilk haftası ödenmesi bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5510 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle emekli maaşlarını düzenleyen ek 19. maddede değişiklik yaparak, en düşük emekli maaşını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltti.

Yapılan düzenleme ile birlikte emeklilerin maaşları, 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde artacak. Bu değişiklikle, emekliler arasındaki maaş eşitsizliğinin bir nebze olsun giderilmesi hedefleniyor.

Söz konusu değişiklik, özellikle düşük maaşla geçinen emekliler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 5510 sayılı Kanun’un ek 19. maddesinde yapılan değişiklikle, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıkların toplamının 12 bin 500 Türk lirasından az olamayacağı hükmü, 14 bin 469 TL olarak güncellendi.

Bu değişiklik sonrası, emeklilere yapılacak fark ödemelerinin Şubat ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Zira, 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik, geçmişteki maaş farklarının ödenmesini öngörüyor. Dolayısıyla, emekliler bu fark ödemelerini Şubat ayının ilk haftası itibarıyla hesaplara yatırılacak.