Emeklilerin zamlı maaşı erken yatacak! İşte ödeme takvimi

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zamları belli oldu. Temmuz ayında zamlı maaşların ne zaman yatırılacağı da belli oldu.

Çalışan memurların zamlı maaşları, her zaman olduğu gibi 15 Temmuz tarihinde hesaplara yatırılacak. Öte yandan, 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı için ayrıca bir ödeme gerçekleştirecek. Bu farkın ödeneceği tarih Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belli olacak ve bordro sistemine yansıtılarak hesaplara yatırılacak.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞI ERKEN YATACAK

Normalde her ayın 1’inde maaş alan memur emeklileri ise, Temmuz zammının 3 Temmuz tarihinde açıklanmasıyla beraber ödemelerini ayın ilk haftasında almaya başladı. Böylece zamlı maaşlar bu sene erken hesaplara geçti.

SSK emeklileri ise tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi ise 25-28 Temmuz olarak duyuruldu. Bu nedenle milyonlarca emekli zamlı ödemelerini temmuzun ikinci yarısında almış olacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2025

2025 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı 16.67 olarak açıklandı. Buna göre,

15.000 TL maaş alan emekli zam sonrası 2.500 TL'lik artışla 17.500 TL ödeme alacak.

16.000 TL maaş alan emekli zam sonrası 2.667 TL'lik artışla 18.667 TL maaş ödemesi alacak.

17.000 TL maaş alan emekli zam sonrası 2.833 TL'lik artışla 19.833 TL

18.000 TL maaş alan emekli zam sonrası 3.000 TL'lik artışla 21.000 TL maaş ödemesi alacak.

19.000 TL maaş alan emekli zam sonrası 3.167 TL'lik artışla 22.167 TL maaş ödemesi alacak.

20.000 TL maaş alan emekli zam sonrası 3.334 TL'lik artışla 23.334 TL maaş alacak.

21.000 TL maaş alan emekli zam sonrası 3.500 TL'lik artışla 24.500 TL maaş ödemesi alacak.