Emekliliğini ahşaptan süs ve mutfak eşyaları yaparak geçiriyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Emekliliğini ahşaptan süs ve mutfak eşyaları yaparak geçiriyor

Osmaniye'de 74 yaşındaki Hanifi Tohum, emekliliğinin ardından balkonunun altında oluşturduğu atölyesinde ahşaba şekil vererek süs ve mutfak eşyaları tasarlıyor.

Kadirli ilçesinde yaşayan Tohum, ahşap oyma sanatına duyduğu ilgi dolayısıyla öğretmenlikten emekli olduktan sonra müstakil evinin balkonunun altını atölyeye dönüştürdü.

Günde iki saat ahşaba şekil veren Tohum, kaşık, kepçe ve oklava gibi mutfak eşyaları yapıyor.

Tohum, el emeğiyle tasarladığı süs eşyalarını da boyayla renklendiriyor.

Süs ve mutfak eşyalarını evinde sergileyen 74 yaşındaki Tohum, el emeği ürünlerini ziyaretçilerine hediye ediyor.

"UZUN YILLARDIR BU SANATA İLGİM VAR"

Hanifi Tohum, AA muhabirine, ahşap oyma sanatı küçük yaşlarda babasından öğrendiğini söyledi.

Emekliliğinin ardından hobisine ağırlık verdiğini belirten Tohum, şöyle konuştu:

"Bu iş bana zevk veriyor. Sağlığım el verdiği sürece de yapmaya devam edeceğim. Uzun yıllardır bu sanata ilgim var. Ticari amaçlı üretim yapmıyorum. Ürünlerimi yanıma gelenlere hediye ediyorum."

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