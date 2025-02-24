Emekliliğiniz iptal olabilir. 189 bin kişi yandı siz yanmayın

SGK, sahte sigortalılık ve hileli emeklilik işlemlerine karşı denetimlerini sıkılaştırdı. 2024'te usulsüzlük tespitleri 190 bine dayandı. Emeklilik hakkınızı kaybetmemek için dikkat etmeniz gerekenler haberimizde.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılında sahte sigortalılık, hileli emeklilik ve prim usulsüzlüklerine karşı kapsamlı bir denetim süreci başlattı. 2023'te 89 bin olan usulsüzlük tespiti, 2024'te 100 bine yaklaştı. SGK, şüpheli işlemleri inceleyerek emeklilik haklarını kaybetme riski olan vatandaşları bilgilendiriyor.

SGK, özellikle fiilen çalışılmayan işyerlerinden yapılan sigorta bildirimlerine odaklanıyor. Bir kişinin sigortalı gösterildiği iş yerinde gerçekte çalışmaması sahte sigortalılık sayılıyor. Son dönemde, emeklilik hakkı kazanmak veya geçici iş göremezlik ödeneği almak isteyen kişilerin, eş veya akraba işletmeleri üzerinden sigortalı gösterilme oranında artış gözlemlendi.

MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ ALINIYOR

Usulsüzlük tespit edilen kişiler, SGK tarafından ifadeye çağrılıyor. Üç iş günü içinde SGK'ya başvurup açıklama yapılması gerekiyor. İnceleme sonucunda usulsüzlük kesinleşirse emeklilik hakkı iptal ediliyor ve ödenen maaşlar yasal faiziyle geri talep ediliyor. Ayrıca SGK, sahte bildirim yapan iş yerleri ve sigortalılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunabiliyor.

SGK hatasından kaynaklanan yersiz ödemelerde, tespit tarihinden geriye doğru 5 yıl içindeki ödemeler faizsiz tahsil ediliyor. Ancak usulsüzlük sigortalının kusurundan kaynaklanıyorsa, tespit tarihinden geriye 10 yıl boyunca yapılan ödemeler faizle geri alınıyor. Geriye dönük incelemelerde herhangi bir zaman sınırlaması bulunmuyor.

Emeklilik iptali tebligatı alan kişiler, SGK ile iletişime geçerek durumlarını öğrenmeli. Eğer hata olduğunu düşünüyorlarsa 7 gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz süreci sonuçlanana kadar maaş kesintisi devam ederken, haksız iptallerde ödemeler iade ediliyor.

Uzmanlar, emeklilik işlemlerinde tüm belgelerin titizlikle kontrol edilmesini ve sigortalılık sürecinin düzenli takip edilmesini öneriyor. Sahte sigortalılık şüphesi olan işlemlerden uzak durarak, emeklilik hakkınızı riske atmamanız gerektiği vurgulanıyor.