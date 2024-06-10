Emeklilik borçlanmasıyla ilgili flaş gelişme. Milyonlarca anneyi ilgilendiriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilik borçlanmasıyla ilgili flaş gelişme. Milyonlarca anneyi ilgilendiriyor

MHP TBMM’ye kadınların işe girişten önce yapmış oldukları doğumların da emeklilikte borçlanarak saydırılması teklifinde bulundu.

AKP'nin ücretli doğum iznini artırma önerisinin ardından MHP’den de çalışan kadınlar için bir öneri geldi.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk TBMM'ye emekli borçlanmasıyla ilgili bir teklif verdi.

Meclis’e verilen teklifte kadınların işe girişten önce yapmış oldukları doğumların da emeklilikte borçlanarak saydırılması oldu.

Eğer teklif kabul edilirse kadın çalışanlarda doğum borçlanmalarında süreler değişecek. Vekil Şanlıtürk, düzenlemenin kadınların emeklilik sürelerini olumlu yönde etkileyeceğini de söyledi.

Şanlıtürk ayrıca erkeklerin askerlik sürelerini borçlanırken zaman kısıtlaması olmadığını, ancak kadınların sadece işe giriş tarihinden sonraki doğumları için borçlanabildiğini ifade etti.

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ÜCRETLİ DOĞUM İZNİNİ ARTIRMA ÖNERİSİ GELMİŞTİ

AKP MKYK toplantısında azalan nüfusa çözüm için bazı konuları masaya yatırmıştı.

Hamile olup bebek bekleyen ya da bebek sahibi olmak isteyen kadınlar için yeni bir kolaylık üzerinde çalışıldığı ortaya çıkmıştı. Çalışan annelere verilen doğum izni sürelerinin değişeceği belirtimişti.

Toplantıda bir MKYK üyesi 4 aylık doğum izninin yetersiz olduğunu belirterek, kadınların çocuklarının küçük yaşları boyunca desteklenmeleri gerektiğini ve 1 yıllık izin seçeneği ve uzaktan çalışma imkanı gibi önerileri gündeme getirmişti.

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