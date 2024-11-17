Emeklilik dilekçesi verdiği gün kalp krizi geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Emeklilik dilekçesi verdiği gün kalp krizi geçirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde karayollarında bakım trafik teknikeri olarak görev yapan bir kişi, çalıştığı kuruma emeklilik dilekçesi verdiği gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Beyşehir'de Karayolları 36'ıncı Şube Şefliği'nde uzun yıllardır bakım trafik teknikeri olarak görev yapan Ayhan Evkaya emeklilik dilekçesini verdikten sonra çalıştığı iş yerinden ayrılmak üzere hazırlık yaptığı sırada rahatsızlandı.

Evkaya'nın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Beyşehir Devlet Hastanesi'nde duran kalbi çalıştırmak için uğraştılar. Yapılan müdahaleler ile yeniden çalıştırıldı. Konya'ya sevk edilen Evkaya, buradaki hastanede tedavi altına alındığı yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Evkaya'nın cenazesi Haçıveyiszade Camisi'nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığında defnedildi.

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