Emeklilik fırsatı ayağınıza geldi! 10 yıl prim dolduran turnayı gözünden vurdu

Emeklilik fırsatı ayağınıza geldi! 10 yıl prim dolduran turnayı gözünden vurdu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Uzun süre sigortalı olarak çalışma imkanı olmayan veya daha erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için kısmi emeklilik seçeneği geliyor.

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Emeklilik fırsatı ayağınıza geldi! 10 yıl prim dolduran turnayı gözünden vurdu 1

Prim günü yetersiz olanlar için emeklilik artık daha yakın. Düzenlemeler, sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre değişiyor ve 10, 12.5 ve 15 yıl primle emeklilik imkanı sunuyor.

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Emeklilik fırsatı ayağınıza geldi! 10 yıl prim dolduran turnayı gözünden vurdu 2

EYT Kapsamında Emeklilik: 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan SSK’lılar, 3600 prim gününü tamamlayıp ilgili yaş sınırına ulaştıklarında kısmi emeklilik hakkına sahip olabiliyor.

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Emeklilik fırsatı ayağınıza geldi! 10 yıl prim dolduran turnayı gözünden vurdu 3

Kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabiliyor. Emekli aylığı, tüm şartların son gerçekleştiği tarihe göre hesaplanıyor.

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Emeklilik fırsatı ayağınıza geldi! 10 yıl prim dolduran turnayı gözünden vurdu 4

15 Yıl Primle Emeklilik: Tarım işçileri için 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü şartı bulunuyor. 1984 yılından itibaren tarım sektöründe çalışanlar sosyal güvenlik kapsamına alındı ve yaş sınırı olmaksızın emekli olma hakkı tanındı.

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Emeklilik fırsatı ayağınıza geldi! 10 yıl prim dolduran turnayı gözünden vurdu 5

2008 sosyal güvenlik reformundan önce bu haklara sahip olan tarım işçileri, EYT düzenlemesiyle avantajlarını koruyor.

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Emeklilik fırsatı ayağınıza geldi! 10 yıl prim dolduran turnayı gözünden vurdu 6

Yeni Şartlar: 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için prim gün şartı 4500 güne çıkarıldı, bu da yaklaşık 12.5 yıl prim ödeme anlamına geliyor.

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Emeklilik fırsatı ayağınıza geldi! 10 yıl prim dolduran turnayı gözünden vurdu 7

Ayrıca, 25 yıl sigortalı kalmış olmak ve ilgili yaş sınırını doldurmak gerekiyor.

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Emeklilik fırsatı ayağınıza geldi! 10 yıl prim dolduran turnayı gözünden vurdu 8

Bu düzenlemelerle, farklı prim gün sayıları ile emeklilik hayali daha ulaşılabilir hale geliyor.

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