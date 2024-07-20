Emeklilik fırsatı ayağınıza geldi! 10 yıl prim dolduran turnayı gözünden vurdu

Prim günü yetersiz olanlar için emeklilik artık daha yakın. Düzenlemeler, sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre değişiyor ve 10, 12.5 ve 15 yıl primle emeklilik imkanı sunuyor.
EYT Kapsamında Emeklilik: 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan SSK’lılar, 3600 prim gününü tamamlayıp ilgili yaş sınırına ulaştıklarında kısmi emeklilik hakkına sahip olabiliyor.
Kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabiliyor. Emekli aylığı, tüm şartların son gerçekleştiği tarihe göre hesaplanıyor.
15 Yıl Primle Emeklilik: Tarım işçileri için 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü şartı bulunuyor. 1984 yılından itibaren tarım sektöründe çalışanlar sosyal güvenlik kapsamına alındı ve yaş sınırı olmaksızın emekli olma hakkı tanındı.
2008 sosyal güvenlik reformundan önce bu haklara sahip olan tarım işçileri, EYT düzenlemesiyle avantajlarını koruyor.
Yeni Şartlar: 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için prim gün şartı 4500 güne çıkarıldı, bu da yaklaşık 12.5 yıl prim ödeme anlamına geliyor.
Ayrıca, 25 yıl sigortalı kalmış olmak ve ilgili yaş sınırını doldurmak gerekiyor.
Bu düzenlemelerle, farklı prim gün sayıları ile emeklilik hayali daha ulaşılabilir hale geliyor.