Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor. 'İkisi bir arada' formülü

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, hem maaş farkları hem de en düşük emekli aylığı sorunu ‘ikisi bir arada’ formülü ile aynı pakette gündeme gelebilir. Enflasyon üzerinden hesaplama yönteminden dolayı, 2024 yılında emekli olan bir vatandaş, 2025 yılında emekli olan bir vatandaştan ortalama olarak yüzde 30 kadar daha fazla zam alacak.

Bu nedenle beklenen yığılmanın önüne geçilmesi için çalışmalar hızla sürüyor. Bir yandan söz konusu uygulamanın bütçeye olan getiri ve götürülerine bakılırken öte yandan da düzenlemenin hangi yöntem ile yapılacağı yönünde çalışmalar devam ediyor.

Yapılacak çalışma sonucuna göre sorun mevzuat ile çözülebilirse yasal düzenleme olmadan bu yola gidilecek. Hesaplama yönteminden dolayı 2024 yılında emekli olacakların, 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 30 oranında daha fazla zam alması yüzünden bu sene içerisinde emekli olacakların sayısında ciddi bir artış yaşanacak.

SİSTEM KÖKTEN DEĞİŞECEK

Bu nedenden dolayı da ekonomi yönetimi, emekli olmaya hak kazananların hangi yıl emekli olurlarsa olsun, en yüksek hangi yıla karşılık geliyorsa o yıl için hesaplanan aylığı almasına yönelik bir çalışma için düğmeye basıldı.

Fakat çalışma bununla da sınırlı değil. En düşük 12 bin 500 lira olan ve kök aylığı da bunun altında olan yüzbinlerce emeklinin aylığı bu rakama yani 12 bin 500 liraya tamamlanıyor.

Yeni formülde bu uygulamadan vazgeçilecek. Daha önce bu tutara karşılık gelen miktarın sosyal destek ile verilmesi yöntemi gündeme gelmişti.

Yeni çalışma ile aylık bağlama esaslarında da bir değişiklik yapılarak, prim günü ile aylıklar arasındaki dengesizliğin de giderilmesi hedeflenenler arasında. Örnek vermek gerekirse; 7 bin gün prim ödeyen ile 9 bin gün prim ödeyen vatandaşlar aynı aylığı almayacak.

Edinilen bilgilere göre yeni yapılacak çalışmada bu iki konu bir arada gündeme getirilecek. Bununla ilgili genel bir paket hazırlanacak. Şu anda bürokratlar ve ekonomi yönetimi, yapılacak çalışmaların etki analizi üzerinde duruyor. Tüm seçeneklerin ayrı ayrı bütçeye getirisi ve götürüsü hesaplanıyor. Etki analizi uyarınca ortaya konulacak çözüm yöntemlerinden hangisi için kanuni düzenleme hangisi için ikincil mevzuat düzenlemesi yapılacağı konusunda da bir rapor hazırlanarak siyasilere sunulacak.