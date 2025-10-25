Emeklilik için günsayan vatandaşlar yeni düzenlemeleri yakından takibi sürdürüyor. Sektörlere göre değişen iş koşulları ve sağlık ve kişisel nedenler sebebiyle vatandaşlar erken emekli olabilmek iş yaşantısında aktif olan önem taşıyor.

Ememeklilikte yeni bir döneme hazırlanılıyor. TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile birlikte çalışanların prime esas kazanç tavanı, mevcut 7.5 kat seviyesinden 9 kata yükseltilecek. Bu değişiklik kapsamında çalışanların ödeyeceği primleri artarken, uzun vadede emekli maaşlarına olumlu yansıyacak.

Öte yandan borçlanma oranlarının yüzde 32’den yüzde 45’e çıkması da öne çıkan değişikliklerden biri olarak göze çarpıyor Bu artış, yılbaşından sonra hizmet borçlanması yapanların ödemelerini yükseltecek. Bununla birlikte borçlanma işlemini 2025 yılı sonuna kadar tamamlayanlar, daha az prim ödeyerek avantaj sağlayacak.



Yeni yasa teklifine göre, doğum hariç tüm hizmet borçlanmalarında hem oran hem de asgari ücret artışı devreye girecek.

Bugün 1 aylık borçlanma için ödenen 8 bin 322 TL’den , 2026 başında 11 bin 702 TL’ye yükselirken, asgari ücret artışıyla birlikte ise 15 bin liranın üzerine çıkacak.

Bununla birlikte askerlik borçlanması da kritik oranda artış görülecek. 18 aylık borçlanma maliyeti mevcut durumda 149 bin 791 TL’ iken , yeni düzenlemeyle 210 bin TL’yi geçecek

DOĞUM BORÇLANMASI DEĞİŞMEYECEK

Yeni sistemde doğum borçlanması oranında değişiklik olmayacak .Öte yandan 2026’da yürürlüğe girecek asgari ücret artışı doğrudan bu borçlanmaya da yansıyacak.

Sosyal güvenlik uzmanları, yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte borçlanma ve ihya maliyetlerinde kritik oranda bir artış yaşanacağını vurguluyor.