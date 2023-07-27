Emeklim sakın dert yanma. Hepinize müstahak

MB başkanlarından ekonominin kurallarına uyarak faiz yükseltenler derhal görevlerinden alınarak yerlerine yenileri getirilmişti.

O zamanların tek adamı şöyle demişti;

“MB'nin bağımsızlığı var, müdahale etmeyin diyorlar. Müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor.”

*

Dünya ülkelerinin Merkez Bankaları, o günlerin ekonomik şartları doğrultusunda faizleri yükseltirlerken, ülkemizde MB başkanlığına yeni atananlar kendilerinden bekleneni yaptılar.

“NAS, NAS” denilerek Merkez Bankası faizini kademeli olarak yüzde 8,5 puana kadar düşürdüler.

Ne de olsa;

“Emir en üst yerden geliyordu.”

Halbuki Merkez Bankası’nın, ekonominin kuralları doğrultusunda isabetli kararlar alabilmesi için bağımsız olması, MB’ye müdahale edilmemesi bir koşuldur.

*

Merkez Bankası faizleri yüzde 8,5’dan sonra bir daha indirmemişti.

Bu sefer “Nas.” demediler, “PAS.” dediler.

Yani pas geçtiler.

*

Hani “Nas.” vardı.

Hani “Nas hükümdü.”

Peki Nas;

“Faiz yüzde 8,5’da kalsın.” mı diyordu?

“Nas’a uyuyorsanız faizi neden %0 yapmadınız?” diye sormazlar mı?

Sanırım faizi o günlerde yüzde 8,5’larda tutarak “günah işleme özgürlüklerini” kullandılar.

*

İşlerine gelince “NAS” yani “Din modeli.”

İşlerine gelince “Çin modeli.”

Her halükârda yapılan tek şey;

“Halkın, özellikle de EMEKLİNİN sırtına bin modeli.”

*

Eylül 2022.

Ağustos ayının enflasyon verileri açıklanmıştı.

TÜİK’e göre : “Yıllık enflasyon yüzde 80,21.”

Daha gerçekçi olan ENAG’a göre: “Yıllık enflasyon yüzde 181,37.” olmuştu.

Hani “Faiz sebep enflasyon sonuçtu.”

Yanlış faiz, yanlış kur politikası sonucunda gelinen nokta “yüksek enflasyon” olmuştu.

*

Ekonominin kuralı bellidir.

“Talebi düşürürseniz” veya “üretimi artırırsanız” enflasyonu o zaman düşürebilirsiniz.

Ekonomide iyi olmanın göstergelerinden biri de;

“Paranızın alım gücüdür.”

Paranız pul olmuşsa, “Ekonomi uçuyor.” da deseniz, “Almanya bizi kıskanıyor.” da deseniz uçan sadece ifadelerinizle sizler olursunuz.

*

14 Mayıs 2023 seçimi sonrasında

İngiltere’den Mehmet Şimşek, Amerika’dan Hafize Gaye Erkan ithal olarak getirildiler.

Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı, Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı yapıldı.

*

Haziran 2023.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 27 ay sonra ilk kez faiz artırdı. TCMB’nin politika faizi yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltildi.

Bundan bir ay sonra yani Temmuz 2023’de de politika faizi yüzde 17,5’e yükseltildi.

*

Hani; “Faiz sebep enflasyon sonuçtu.”

Hani; “Faiz lobileri kuduruyordu.”

Hani; “Faizleri düşürmeye devam edecektiniz.”

Hani; “Nas var Nas.” diyordunuz.

Peki yeni göreve getirilenler faiz lobisine mi çalışıyorlar o zaman?

*

15 Temmuz 2023.

FETÖ kalkışmasının yaşandığı gecenin 7. yılında benzin, mazot ve otogaza ÖTV zammı yapıldı.

ÖTV zammının benzin ve motorinde pompa satış fiyatına yansıması KDV'si ile birlikte

litrede 6 lira, otogazda 5 lira 72 kuruş oldu.

Ne diyelim ki;

“Parayı Lidyalılar, vergiyi Sümerler, verginin vergisini Türkler buldu.”

*

Seçim bitti. Akaryakıta gelen devasa zamlardan, ÖTV, KDV artışlarından sonra da zamlar yağmur oldu yağdı.

Her yeni güne zamlarla uyanıyoruz.

Devletin, pırlantadan ÖTV almadığını da bu arada belirtmek istiyorum. Devlet pırlantadan vergi almayarak kimleri korumuş oluyor hiç düşündünüz mü?

Dünya üzerindeki ülkeler arasında “adaletsiz vergide” rekor kırmış bir ülkeyiz.

Ekonomik sıkıntılar, adaletsiz vergi sistemi ve zamlar halka yapılan zulümdür.

*

14 Mayıs 2023’de sandığa gittiğimizde;

Dolar: 19,56 Lira.

Euro: 21,34 Lira.

Benzin: 19,76 Lira.

Mazot: 18,58 Lira.

En düşük emekli maaşı: 7.500 Lira idi.

25 Temmuz 2023.

Seçimlerin yaklaşık iki ay sonrası;

Dolar: 27,08Lira.

Euro: 30,01 Lira.

Benzin: 36,53 Lira.

Mazot: 34,40 Lira. oldu.

En düşük emekli maaşı ise yine: 7.500 Lira.

*

Tek adam 24 Haziran 2018 seçimlerinden 5 gün önce, 19 Haziran’da yaptığı bir konuşmada da şöyle demişti;

"24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz."

Dolar o zaman: 4,63 Lira.

Euro: 5,40 Lira idi.

Hem o zaman, hem de Mayıs 2023’de tek adama verdik yetkiyi;

“Bugün ise milletçe yaşıyoruz etkiyi.”

Bugün yaşadıklarımız, devlet üzerinde mutlak gücün bir kişinin ellerinde yoğunlaştığı bir yönetim sistemi olan Otokrasinin getirdiği durumun neticesidir.

*

14 Mayıs 2023 seçim arifesinde Gabar’da petrol bulduklarını, bunu sisteme sokup fiyatları aşağıya çekeceklerini söylüyorlardı.

Yani seçim öncesinde Gabar’da petrol,

Karadeniz’de doğal gaz fışkırıyordu.

Gabar’da bulduk dedikleri petrolü,

Karadeniz’de bulduk dedikleri milyarlarca dolarlık gazı “inek mi içti.” de akaryakıta ve doğal gaza devamlı zam üzerine zam geliyor?

*

Mayıs 2023 deki seçimden sonra 2 ayda Türk parası yüzde 50’ye yakın devalüasyona uğradı.

Türk lirası döviz karşısında paçavraya döndü.

Akaryakıta ise yüzde 70’den fazla zam geldi.

Vergiler yüksek oranlarda artırıldı.

Bunun neticede zamlar yağmur gibi yağmaya, iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye başladı.

Öte yandan 2023 yılına mahsus olmak üzere iki taksit halinde “ek MTV” ödemesi de getirildi.

Yalnız bu arada bir müjde de vermek istiyorum;

“Arabası olmayanlar ek MTV ödemeyecekler.”

*

Alkole zam geldiğinde; “İçen düşünsün.”

Sigaraya zam geldiğinde; “Tiryakisi düşünsün.”

Akaryakıta zam geldiğinde; “Aracı olan düşünsün.”

Emekli maaşlarına yeterince zam verilmediğinde; “Emekli düşünsün.” diyen toplumumuzun bir kesimi olduğunu da ifade etmek istiyorum.

*

Temmuz 2023’de memur maaşlarına 17,55'lik zamma ek olarak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış yapılırken, emekli maaşlarına sadece %25 zam yapıldı. Bu zammın sonucunda emekliye ne verilmiş oldu;

“Koskoca bir çile.”

*

Halbuki siyasi irade Mayıs 2023 seçimi öncesinde;

“Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz.” demişti.

Emeklilerin halini bilen çok ama işlerine gelen yok.

*

Emekliler olarak 14 Mayıs’da “oy’u” verdik.

Şimdi “OYU VERME” sırası” oy verdiklerimizde.

“Ohhhhhhhh.”

“Ohhhhhhhh.”

“Ohhhhhhhh.”

*

“Ohhhhhhhh.” ben demiyorum. Hatırlarsanız

bakanın biri demişti.

Ne diyeyim ki;

“İzahı olmayanın mizahı olur.”

Ayrıca;

“Emekliler olarak ne olursa olsun gerekirse lokmalarımızı daha da azaltırız. Gerekirse taş yeriz!” diyenler de vardı.

İndirim bekleyen emeklim, bindirimlere sakın üzülmeyiniz;

“Çok şükür ezan susmadı, bayrak da inmedi.”

öyle değil mi?

*

Akıl aynı hatayı bir daha yapmamayı gerektirir.

Her insanda beyin olur ama her beyni olanda da akıl olmaz.

*

Emeklim sen ;

“Emeklemeye devam et.”

“Kendim ettim, kendim buldum.”

şarkısını söylemeye devam et.

*

Kuru ekmek bile size yeterli gelir.

Sakın dert yanma emeklim,

Mevcut haline “şükretmeye” devam et.

İnsanlar hak ettiği şekilde yaşarlar.

Atalarımızın şu sözü aklıma geldi;

“Eşek isen sırtına binen çok olur.

Hak eden de hak ettiğini bulur.”

Sadece aptal ve cahil milletler kurtarıcı beklerler.

Kurtarıcı bekleyen milletler kurtulmayı hak etmeyenlerdir.