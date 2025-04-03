Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oldu. Enflasyon açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon rakamları, milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor. Mart ayında enflasyon yüzde 2,46 artarken, yıllık enflasyon yüzde 38,10 olarak kaydedildi. Bu verilere göre, 2025 yılı için SGK ve Bağ-Kur emeklileri üç aylık enflasyon farkı olarak yüzde 10,06 oranında zam almayı şimdiden hak etti. Memurların enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak belirlendi.

ZAM HESAPLAMALARI BAŞLADI

Memur ve emekli maaşlarına yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında enflasyon farkı yansıtılıyor. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında yapılacak zam oranları için ilk hesaplamalar başladı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında ek zam alırken, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları tamamen enflasyon farkına bağlı olarak güncelleniyor.

KESİN ORAN TEMMUZ'DA

Mart ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3,83 seviyesinde bulunuyor. 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 15 zam yapılması öngörülüyor. Buna ek olarak enflasyon farkının da hesaplanmasıyla temmuzda kümülatif zam oranı daha da artacak.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen yüzde 10,06’lık enflasyon farkı, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verilerine göre değişiklik gösterebilir. Kesin zam oranı, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı, nisan, mayıs ve haziran aylarında açıklanacak enflasyon verilerine göre kesinlik kazanacak. Açıklanan enflasyon oranları arttıkça, zam oranlarında da yükseliş yaşanabilecek.