Emeklinin 3 kuruşluk maaşı buhar olup uçacak

Emeklilik planlamasında önemli bir hesaplama dönemi kapıda. 2024 yılında emekli olmanın, 2025 yılına göre maaşlarda ciddi bir fark yaratabileceği uzmanlar tarafından belirtildi.

Emekliliğini 2024'te planlayan bireylerin maaşları, 2025'te emekli olanlara kıyasla yaklaşık %35 oranında azalabilir. Bu durum, emeklilik maaşında binlerce liralık bir kayba neden olabilir.

Yıl sonuna yaklaşırken, milyonlarca çalışan emeklilik hesaplarını tekrar gözden geçiriyor.

Emeklilik yılı, maaşları büyük ölçüde etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, 2024 ve 2025 yıllarındaki emeklilik maaşlarının arasındaki farkları detaylı bir şekilde değerlendirdi.

'GELECEK YIL FARK BÜYÜK OLACAK'

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emeklilik yılı ve maaş arasındaki ilişkiyi değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bal, 2024 ve 2025 yılları arasında emekli maaşlarında önemli bir fark oluşacağını ve bunun güncelleme oranlarının farklı olmasından kaynaklanacağını belirtti.

2024 yılına ilişkin güncelleme oranının daha yüksek olduğunu ifade eden Bal, gelecek yılda güncelleme oranının daha düşük olmasını beklediklerini ifade etti.

Bal, 2 yıl arasındaki bu farktan kaynaklı olarak emekli maaşlarında gözle görülür şekilde fark oluşacağını söyledi.

EMEKLİ MAAŞINA ENFLASYON ETKİSİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emeklilik maaşlarının belirlenmesinde enflasyon oranının kritik bir rol oynadığını vurguladı. Bal, yüksek enflasyonun yıllardır devam ettiğini ve 2025 yılında enflasyonun düşmesinin öngörüldüğünü belirtti. Bu durumun, 2025 yılında emekli olacak kişilerin maaşlarının daha düşük olmasına neden olacağını ifade etti.

"YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE DÜŞECEK"

Yılın ilk ayında emekliye yüzde 49.25 oranında zam yapıldığını hatırlatan Murat Bal, temmuzda ise yüzde 24.7 oranında zam yapıldığını belirterek, toplam kümülatif olarak emekliye yüzde 86.16 oranında zam yapıldığını belirtti.

"2023 güncelleme katsayısı da yüzde 66,12'ydi. 2025'te dilekçe verecek olanlar ise katsayı oranı ise yüzde 39.20'ye düşmüş oldu" diyen Bal, "Dolayısıyla 2024 yılında emekli olmakla 2025 yılında emekli olmak arasında sizin açınızdan yüzde 30'un üzerinde bir emekli maaşı düşüklüğüne neden olacak" ifadelerini kullandı.

EN DOĞRU ZAMAN ARALIK AYI

Uzmanlara göre, emeklilik dilekçesini vermek için en uygun zaman aralık ayı olarak değerlendiriliyor. Bunun nedeni, bu yıl emekli olacakların maaşlarının 2023 yılının enflasyon ve büyüme verilerine göre hesaplanacak olması.

MAAŞLAR ARASINDA NE KADAR FARK OLACAK?

Emekli maaşlarındaki farkı anlatan SGK uzmanı, 2024 yılında emekli olmanın gelecek yıla göre çok daha avantajlı olduğunun altını çizdi.

2024 yılında emekli olan kişinin 15 bin 800 lira almasının mümkün olduğunun örneğini veren Murat Bal, 31 Aralık'a kadar dilekçenin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzman isim, bu tarihe kadar dilekçe vermeyip 2025 yılında emekli olacakların 15 bin 800 lira değil, 11 bin 640 lira maaş alacaklarını belirtti.

"BU YIL KESİNLİKLE EMEKLİ OLUN"

SGK Uzmanı Murat Bal, emeklilik maaşlarındaki farklara ilişkin şunları söyledi:

2024 yılında 25 bin 200 lira emekli maaşı alacakken, 2025'te bu miktar 18 bin 560 liraya düşüyor. 40 bin 500 lira maaş için ise 2025 yılında bu rakam 29 bin 610 liraya geriliyor. Bu, maaşta yüzde 30'un üzerinde bir kayba neden oluyor. Eğer emeklilik hakkınız varsa ve uygun bir tarihte emekli olabilecekseniz, 2024 yılında emekli olmanızı kesinlikle tavsiye ederim.