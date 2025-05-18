Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Hesaplara yatacağı tarih belli oldu

16 milyon emeklinin merak ettiği sorulara yanıt mali müşavir Emin Yılmaz'dan geldi. Emin Yılmaz 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin 2 ile 5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını söyledi.

EMEKLİLERİN GÖZÜ BAYRAM İKRAMİYESİNDE

Mali müşavir Emin Yılmaz, bu konuya dair yaptığı açıklamalarda, 2018 yılında bin TL olarak ödenmeye başlayan bayram ikramiyelerinin değişik tarihlerde zam gördüğünü ve uygulamasının geleneksel hale geldiğini hatırlattı.

İKRAMİYELERİN ÖDEME TAKVİMİ BELİRLENDİ

Yılmaz, geçmiş yıllarda yapılan ödemelere bakıldığında ikramiyelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce ödendiğini söyledi. Bu yıl Kurban Bayramı’nın ilk günü 6 Haziran Cuma gününe denk geldiği için, ikramiyelerin 2 Haziran Pazartesi ile 5 Haziran Perşembe tarihleri arasında, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

İKRAMİYE TUTARI 4 BİN TL OLACAK

Emin Yılmaz, emekli ikramiyesi tutarında herhangi bir artış yapılmayacağını da belirtti. Ramazan Bayramı’nda emeklilere verilen 4 bin TL tutarındaki ikramiyenin, Kurban Bayramı’nda da aynı şekilde ödeneceğini kaydetti.