Emeklinin bayram ikramiyesinde masadaki rakam sızdırıldı. Bakan Vedat Işıkhan dün müjdeyi vermişti

Bu yıl da zam yapılmayan sadece yüzde 15.75'lik enflasyon farkını alan emekliler yarı aç yarı tok yaşamaya devam ediyor. Kendilerini dışlanmış olarak gören emekliler, büyüttükleri evlatlarının verdiği parayı da utanarak alarak bütçelerini dengelemeye çalışıyor.

Emeklileri sevindirecek haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyeleri için çalışma yapacağız" dedi. Bu da doğal olarak yılda 2 sefer alınan bayram ikramiyelerine zam yapılacağı şeklinde yorumlandı.

Geçen sene 3'er bin TL bayram ikramiyesi alan emeklilere bu yıl verilecek zam oranı AKP'ye yakın kaynaklar tarafından sızdırıldı.

Ankara kulisleri bu ikramiyenin son dakika değişikliği olmazsa 5 bin TL olacağını sızdırdı. Erdoğan'ın da Vedat Işıkhan'a bu konuda talimat verdiği ileri sürüldü.

5 bin TL ikramiye verilmesinin gündemde olduğunu sokaktaki emeklilere sorduk. Erdoğan'ın kendilerini oy deposu olarak gördüğü için dışladığını söyleyen bir emekli "Erdoğan herhalde 'biz bunların maaşına enflasyon farkı vermesek de oylarını bize verirler' diye düşünüyor. Ama onun bilmediği bir şey var. Emeklilerin çoğunun evinde tencere kaynamıyor. Çünkü tencerenin içine girecek ürünü alacak para yok" dedi.

Bir başka emekli ise "Önceden bizim babamız emekli ikramiyesiyle ev ve araba alırdı. Şimdi arabanın motorunu bile alamıyoruz. Geldiğimiz durum ortada. Aracım yok ama akaryakıta yapılan zamlar A'dan Z'ye her şeye zam olarak bize yansıyor. Bana çocuklarım yardım ediyor. Çocukları yardım etmeyenler kırık yumurta, kırık peynir alıyor. Halk ekmek önünde dakikalarca kuyruğa girip ekmek alıyor. Yarı aç yarı tok yaşam sürüyorlar" dedi.