Emeklinin bayram ikramiyesine yapılacak zam kesinleşti. Hesabına bakan bir daha bakacak

Emekli maaşlarına zam alamayıp sadece enflasyon farkını alan emekliler, tüm ümidini bayram ikramiyelerine bağlamış durumda. 10 ay yarı aç yarı tok bir yaşam sürdüklerini belirten emekliler "Bari Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yüksek bir emekli ikramiyesi verilsin. En azından yılın 10 ayı oruç tutmayız" dedi.

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine yapılacak zammı merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 3 bin TL’ye yükseltilen ikramiyelerin, bu yıl ne kadar olacağına dair tartışmalar sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyeleri için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Emekliler ise maaşlarına yapılan sınırlı zamların ardından bayram ikramiyesini dört gözle bekliyor.

ZAM SENARYOLARI MASADA

Ocak 2025’te emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75’lik artış sonrası, bayram ikramiyeleri için farklı senaryolar gündemde:

Yüzde 20 zam: 3.600 TL

Yüzde 30 zam: 3.900 TL

Yüzde 40 zam: 4.200 TL

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ikramiyenin yüzde 30 artabileceğini ve 4 bin TL civarında olacağını öngörüyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ise ikramiyelerin en düşük emekli maaşına endekslenmesini talep ediyor. TÜED Araştırma Müdürü Namık Tan, “Küçük hesapları bırakın, ikramiye 14 bin 469 TL olsun” diyerek emeklilerin bayramı buruk geçirmemesi gerektiğini vurguluyor.

Ramazan Bayramı’nın 30 Mart’ta başlaması nedeniyle, ikramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.