Emeklinin bayram ikramiyesinin bankalara yatacağı tarih belli oldu. Planınızı buna göre yapın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklinin bayram ikramiyesinin bankalara yatacağı tarih belli oldu. Planınızı buna göre yapın

Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran Cuma günü başlayacak 9 Haziran pazartesi günü sona erecek. Ancak tatilin uzatılacağı hatta okulların bayram öncesi kapanacağı ileri sürülüyor. Emeklilerin de Kurban Bayramı'nda alacağı bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi sona erecek. Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri ise bayram öncesi hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 bin TL’lik ikramiyenin bayramdan önce dağıtılmaya başlanacağını duyurdu. Bakan, resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağını belirtti. Bayram ikramiyelerinin 26 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yatırılmaya başlanacağı ifade edildi.

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Bayram tatilinin uzatılması ve okulların bayram öncesi kapanabileceği de konuşuluyor. Bu durum, tatil planlarını erkenden yapmak isteyenleri harekete geçirdi. İkramiye ödemeleri, emeklilerin bayram hazırlıklarını rahatlatacak. Ödemeler, geçmiş yıllarda olduğu gibi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere yapılacak. Bankalar, yoğunluğu önlemek için ödeme takvimini kademeli olarak uygulayabilir.

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Ekonomik açıdan emeklilere nefes aldıran ikramiyeler, bayram alışverişlerini de hareketlendirecek. Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Emekliler, ödemelerin zamanında yapılacağından emin. Kurban Bayramı’nın bereketli geçmesi için hazırlıklar hız kazanıyor.

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