Açlıkla boğuşan emekliye bir darbe de SGK'dan geldi! Maaş konusunda sıcak gelişme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden ve çifte maaş alanlar için yeni bir düzenleme getirdi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 1 Ekim 2008’den sonra sigorta girişi yapılanlar için bu dönemin sona erdiğini belirtti.

Karakaş, “Artık sosyal güvenlik destek primi ödeyerek hem emekli maaşı hem de çalışılan işten maaş alma dönemi sona eriyor. Bu uygulama yalnızca belirli bir kesimi kapsıyor” dedi.

KİMLERİ KAPSIYOR? KRİTİK TARİH 1 EKİM 2008

Düzenleme, 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanları kapsıyor. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar, emekli olduklarında hem emekli maaşı hem de çalıştıkları işten maaş alabilecekler.

Karakaş, “Ekim 2008’den önce sigorta girişi olanlar, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çifte maaş almaya devam edecek. Ancak bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar, emekli maaşı alırken çalışmaya devam ederse maaşları kesilecek” diye konuştu.

MİLYONLARCA EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

SGK verilerine göre, yaklaşık 1 milyon 943 bin 579 emekli, emekli maaşı alırken sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Ancak düzenleme, 2008 sonrası sigorta girişi olanları kapsadığından, bu kesim artık emekli maaşı alırken çalışamayacak.

DÜZENLEMENİN AMACI VE ETKİLERİ

Yapılan düzenleme, sosyal güvenlik sistemindeki yükü hafifletmeyi ve kayıt dışı çalışmayı engellemeyi amaçlıyor. Ancak birçok emekli, maaşların yetersiz olduğunu belirterek çalışmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu düzenlemenin, özellikle 2008 sonrası işe girenlerin ekonomik durumlarını daha da zorlaştırabileceğini ifade ediyor.

DÜZENLEME ÖNCESİ VE SONRASI FARKLARI



1 Ekim 2008 Öncesi Sigorta Girişi Olanlar: Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek emekli maaşı alırken çalışmaya devam edebilirler. Maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmaz.

1 Ekim 2008 Sonrası Sigorta Girişi Olanlar: Emekli maaşı alırken çalışmaya devam ederlerse maaşları kesilecek. Çifte maaş dönemi sona erdi.

NEDEN 1 EKİM 2008?

1 Ekim 2008, Sosyal Güvenlik Reformu’nun yürürlüğe girdiği tarih olması sebebiyle önemli bir dönüm noktası. Bu tarihten sonra sosyal güvenlik sistemi, daha sürdürülebilir bir yapıya geçmek için birçok değişikliğe uğradı. Çifte maaş uygulamasının sona ermesi de bu reformun bir parçası olarak hayata geçirildi.

ÇİFTE MAAŞ İ̇HTİYACI: MAAŞLAR YETERSİZ Mİ?

Birçok emekli, aldığı maaşın yetersiz olduğunu ve geçinebilmek için çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını belirtiyor. Uzmanlar, sosyal güvenlik reformlarının emeklilik maaşlarını artırıcı yönde de düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.

EMEKLİ MAAŞI KESİNTİSİ KİMİ ETKİLEMEYECEK?

Düzenleme, 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olanları etkilemiyor. Bu kişiler, emekli maaşı alırken çalışmaya devam ettiklerinde maaş kesintisi yaşamayacak. Karakaş, “2008 öncesi çalışanlar, mevcut sistemden etkilenmeyecek” diyerek bu ayrımı vurguladı.