Emeklinin çilesi bu cümlede saklı: 1 kilo alacağına yarım kilo alıyorsun

Emekli maaşına yapılan zamma rağmen maaşı 7 bin 500 lira olan milyonlarca emekli zamdan yararlanamadı. Bu da emeklilerin temel gıda ürünlerini bile karşılayamamasına neden oldu. Konuyla ilgili konuşan bir emekli, "Maaş yetmiyor ama yetirmeye çalışıyoruz. 2 kilo alacağına 1 kilo alıyorsun. 1 kilo alacağına yarım kilo alıyorsun. İdare ediyoruz” sözleriyle emeklinin durumu gözler önüne serdi.
Faizleri düşürterek döviz kurlarının fırlamasına neden olan ve 4 yıl sonra 360 derece dönüşle yeniden faiz artışına başlayan iktidarın ekonomi yönetiminin bedelini vatandaş ödüyor. Çalışanların çoğu 500 doların altında maaşla geçinmeye çalışırken, fahiş fiyat artışları da bel bükmeyi sürdürüyor. Türkiye'de geçinmesi en zor grupların başında ise emekliler geliyor.
Eskişehir'de Anka muhabirinin sorularını yanıtlayan emekliler, hayat pahalılığından ve maaşlarının yetersizliğinden yakındı.
“KURU EKMEĞE TALİM”
Emekli maaşıyla birikim yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Ayten Mutlu, “Karnınızı doyurursanız iyi yani Türkiye şartlarında. Emekliyiz. Birikim yapmasak da aç değil, açıkta değildik. Ama şimdi çok zor gerçekten. Ekonomi allak bullak. Maaşlar yetmiyor. Kuru ekmeğe talim. Emeklilerin durumu gerçekten zor” diye konuştu.
“ESKİDEN KÜÇÜK ALTIN ALIRDIK”
Eşinin emekli olduğunu ve tek emekli maaşı ile geçinmeye çalıştıklarını söyleyen Huriye İyikan ise “Tek emekli maaşı yetmiyor ama yetirmeye çalışıyoruz. 2 kilo alacağına 1 kilo alıyorsun. 1 kilo alacağına yarım kilo alıyorsun. İdare ediyoruz. Eskiden küçük altın alırdık. Şimdi küçük değil gram bile alamıyoruz. Şimdi alıyorsun, daha gelmeden yerini hazırlıyoruz. Aldığımız hemen gidiyor. Zaten emeklisin. Geriye bir şey kalmıyor” ifadelerini kullandı.
“VARLA YOKLA GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUZ”
Birikim yapamadıklarını söyleyen başka bir emekli olan Şaban Nohut, “Emekliyim. Maaş yetmiyor. 8 bin lira para. Otobüsler bedava onun için buraya geliyoruz. Yoksa para harcamaya gelmiyoruz ki. Yok. Emekli maaşıyla ne olur? Eskiden birikim yapardık. 75 yaşındayım. Çocukluğumda 80-100 lira maaştı. Para artıyordu. Emekli mecbur varla yokla geçinmeye çalışıyor. Ayı borçla götürüyor. Şimdi yaz. Yakıt yok, başka giderler yok. Bunlar iyi günler” dedi.
“7 BİN 500 LİRA İLE NEREDE BİRİKİM YAPMAK”
Çocukları sayesinde geçindiğini söyleyen Seydi Gülcü, “Birikim yapamıyoruz. Anca idare diyoruz. Eskiden 5-3 bin lira alırken daha rahat idik. Şimdi 7 bin 500 lira. Bize hiç vermediler zaten. 7 bin 500 bin lirayla nerede birikim yapmak. Keşke olsa da çocuklara yardım etsem. Emekliler öbür tarafa gidecek. Çocukların desteğiyle yaşıyorum ben” sözleriyle emeklinin durumunu anlattı.