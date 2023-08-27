Emeklinin çilesi bu cümlede saklı: 1 kilo alacağına yarım kilo alıyorsun

Emekli maaşına yapılan zamma rağmen maaşı 7 bin 500 lira olan milyonlarca emekli zamdan yararlanamadı. Bu da emeklilerin temel gıda ürünlerini bile karşılayamamasına neden oldu. Konuyla ilgili konuşan bir emekli, "Maaş yetmiyor ama yetirmeye çalışıyoruz. 2 kilo alacağına 1 kilo alıyorsun. 1 kilo alacağına yarım kilo alıyorsun. İdare ediyoruz” sözleriyle emeklinin durumu gözler önüne serdi.

Faizleri düşürterek döviz kurlarının fırlamasına neden olan ve 4 yıl sonra 360 derece dönüşle yeniden faiz artışına başlayan iktidarın ekonomi yönetiminin bedelini vatandaş ödüyor. Çalışanların çoğu 500 doların altında maaşla geçinmeye çalışırken, fahiş fiyat artışları da bel bükmeyi sürdürüyor. Türkiye'de geçinmesi en zor grupların başında ise emekliler geliyor.

Eskişehir'de Anka muhabirinin sorularını yanıtlayan emekliler, hayat pahalılığından ve maaşlarının yetersizliğinden yakındı.

“KURU EKMEĞE TALİM”