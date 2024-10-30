Emeklinin gücü artık meyveye de yetmiyor. 400 liraya sadece sebze alabildi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Emeklinin gücü artık meyveye de yetmiyor. 400 liraya sadece sebze alabildi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’de pazar masrafı için 400 lira ayıran bir emekliyle alışverişe çıktı.

Pazarcıların indirim yapması sayesinde bazı sebzeleri alabilen vatandaş, pahalılıktan yakındı.

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Mersin’in Toroslar ilçesinde çarşamba pazarını ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bir emeklinin pazar masrafı için 400 lira ayırabildiğini söylemesi üzerine vatandaşla beraber pazar alışverişine çıktı.

Lahana, karnabahar, biber ve salatalığın yanı sıra hiç meyve alamadan alışverişi bitirmek zorunda kaldıklarını belirten Başarır’a pazara çıkan vatandaşlar kendi torbalarını ve çantalarını gösterdi. Pahalılık nedeniyle istediklerini alamayan vatandaşlar “Ne olacak böyle” diye dert yandı. Başarır ise seçime işaret ederek “Hep beraber değiştireceğiz, halkın gücüyle olacak” dedi.

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