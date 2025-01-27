Emeklinin ikramiye hevesi kursağında kaldı! İsa Karakaş 'hayal kurmayın' diyerek açıkladı

Eline ne kadar bayram ikramiyesi geçer diye merak eden emeklilere yanıt İsa Karakaş'tan geldi.

Emekli ikramiyelerini konuşmak için çok erken olduğunu söyleyen İsa Karakaş, ancak bu konuda kendisine çok sayıda soru yöneltildiğini söyleyerek bir açıklama yaptı.

İSA KARAKAŞ BAYRAM İKRAMİYELERİNİ HESAPLADI

Halen emekli olmamış vatandaşların en geç 28 Şubat tarihine kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri halinde Ramazan Bayramı ikramiyesi almaya hak kazanacaklarını hatırlatan İsa Karakaş Ramazan Bayramı ikramiyesi için de rakam verdi.

Emekli ikramiyelerinin 8 bin 10 bin lira arasında olacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen İsa Karakaş bir hesaplama yaparak bu rakamları neredeyse yarı yarı indirdi.

Ankara kulislerini yakında takip ettiklerin vurgulayan İsa Karakaş ekonomi yönetiminin bayram ikramiyesi ile ilgili en çok inisiyatif kullanacağı maliyet hesaplarını göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Emeklinin bayram ikramiyesinin maksimum 4 bin lira olabileceğini söyleyen İsa Karakaş ikramiye ödemelerinin 4 bin lirayı aşmasının mümkün olmadığını savundu.

En son bayram ikramiyesinin şu an 3 bin lira olduğunu hatırlatan İsa Karakaş en fazla yüzde 33 civarında bir güncelleme gelebileceğini ve 4 bin lira olarak ödeneceğini söyledi.

"5 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKAMAZ"

Emekli ikramiyelerinin 5 bin lira olmasının çok zor olduğunu söyleyen İsa Karakaş, 5 bin liranın üzerine çıkmasının ise mümkün olmadığını söyledi.

İsa Karakaş "16 bin 600'den fazla emekli ve hak sahibi var. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman ekonomi yönetiminin en fazla 4 bin lira ödeyebilir. Bunun üzerindeki rakamlar hayaldir" dedi.

Bayram ikramiyesinin herkese aynı oranda verilip verilmeyeceği sorusuna da yanıt veren İsa Karakaş "Bayram ikramiyesi 65 yaş üstü yaşlılık aylığı alanlara verilmeyecek. Çünkü onların aldıkları sosyal yardım. Banka sandıkları ve oda sandıklarına tabi olanlarda alamayacaklar." dedi.

İsa Karakaş bayram ikramiyelerinin önce SKG, ardından Bağ Kur, en son da emekli sandığı emeklilerine yatırılacağını belirtti.