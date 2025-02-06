Emeklinin kahır yılı!

Ayın 3’ünde açıklanan % 5.03 enflasyon zaten geçinme şartları çok zor olan emeklileri içinden çıkılmaz bir duruma soktu.

Yazık değil mi kardeşim bu insanlara. Sizin milyarlarca dolar kazandırdığınız yandaşlarınız bir emekli kadar vergi vermiyor bu memlekete.

1. Emekli Maaşlarının Enflasyona Endekslenmesi

• Emekli maaşlarının enflasyon oranına tam olarak endekslenmesi gerekir. Mevcut sistemde yılda bir veya iki kez yapılan artışlar, enflasyon hızına yetişemiyor.

• Maaşların aylık veya üç aylık olarak enflasyon farkına göre güncellenmesi, değer kaybını önleyebilir.

2. Reel Alım Gücünün Korunması

• Sadece TÜİK’in açıkladığı enflasyona değil, gıda, kira ve temel ihtiyaç fiyatlarındaki artışlara göre maaş belirlenmeli.

• Emeklilere özel gıda, enerji, ulaşım ve sağlık yardımları sunularak alım gücü artırılmalı.

3. Güçlü Bir Sosyal Güvenlik Fonu

• Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için SGK’nın finansal yapısı güçlendirilmeli.

• Vergi tabanı genişletilmeli, kayıt dışı ekonomi azaltılarak SGK prim gelirleri artırılmalı.

4. Emeklilere Ek Gelir İmkanları Sağlanmalı

• Emeklilere yönelik vergi indirimleri veya özel destek programları getirilmeli.

• Yarı zamanlı çalışma veya freelance iş imkanları teşvik edilmeli.

• Kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi veya faizsiz destek programları sunulmalı.

5. Ülke Genelinde Enflasyonun Düşürülmesi

• Maaş artışları ne kadar iyi olursa olsun, enflasyon yüksek oldukça değer kaybı yaşanır.

• Para politikaları ve mali disiplin, enflasyonu kontrol altına alacak şekilde düzenlenmeli.

• Tarım, sanayi ve enerji alanlarında üretim artırılarak piyasa fiyatlarının stabil kalması sağlanmalı.

6. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Güçlendirilmeli

• Zorunlu BES yerine, devlet destekli güçlü bir emeklilik fonu oluşturulmalı.

• Devlet katkısı artırılarak bireylerin ek birikim yapması teşvik edilmeli.

Bu önlemler bir arada uygulanırsa, emekli maaşlarının değer kaybetmesi önlenebilir ve emeklilerin yaşam standardı korunabilir.

Bunları yapabiliyor musunuz , veya yapamayacaksanız neden o koltukta oturuyorsunuz?

Bizim ihtiyacımız olan şey hayatları boyunca alın teri ile bu millete vergi vermiş emekliliğini tahsis etmiş insanların haklarının verilmesi ve insanca yaşayabilmeleri.

Akp başa geldiğinde en düşük emekli maaşı ile ne kadar ne alıyorduk , şimdi ne alıyoruz , takdir kamuoyunun..

2002

• 8 Çeyrek Altın

• 57 kg Dana Kıyma

• 1.285 Simit

2025

• 3 Çeyrek Altın

• 24 kg Dana Kıyma

• 964 Simit

Kayıp

• 5 Çeyrek Altın

• 33 kg Dana Kıyma

• 321 Simit

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ GELDİĞİ NOKTA..

Boşuna demiyorlar yaparsa , Akp yapar diye.

22 yıl boyunca topladığı trilyon dolar karşılığında bırakın yeni yerler yeni projeler kazandırmayı eskileri bile elimizde tutamadık, haraç mezat sattık..

Bugün madem 22 yılda bu kadar yoğun bir üretim içine girdik , kalkındık yeni tesisler açtık, Türkiye’nin enflasyon/işsizlik ve dışa bağlı ekonomi yapısı bu kadar kötü durumda? O zaman tahminlerimizden çok daha büyük bir usulsüzlük söz konusu..

Buğdayı arpayı , samanı mercimeği dışarıdan alan bir ülkenin ekonomisi borç paralarla toparlanmaz..

20 yılda vermek 725 milyar dolarlık cari açık akp bu ülkeyi üreten değil , tüketen hatta tüketmek zorunda bırakılan bit ülke haline getirilen en önemli göstergesidir..

Ara ve yardımcı mamül ithalatı azalınca cari açık düşüyor diyenler şunu bilmeli ki , cari açık düşen üretimle beraber inişte. Dışarı çıkmazsanız ayağınıza çamur bulaşmaz .