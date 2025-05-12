Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi kaç lira olacak? Uzman isim açıkladı…

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Her sene olduğu gibi de bayram öncesi emeklinin bayram ikramiyelerinin hesaplara yatması bekleniyor.

Milyonlarca emekli vatandaş ise en çok bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Türkiye gazetesindeki köşesinden konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinden aldığı son bilgilere göre bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceğini açıkladı.

İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?

2018 senesinden beri ödenen bayram ikramiyeleri 1000 TL ile başlayarak yıldan yıla farklı oranlarda artarak yatırılmıştı. Bayram ikramiyeleri belirlenirken yüksek enflasyon göz önünde bulundurulsa da en son asgari ücret artış oranı ya da yer yıl belirlenen yeniden değerleme oranı gibi kıstas alınmaya başlanmıştı.

7 YILDA 1000 LİRADAN 4 BİN LİRAYA ÇIKTI

2021 1.100 TL’ye yükseltilen bayram ikramiyesi 2023 senesinde ise 1.100 TL’den 2000 TL’ye yükseltilmişti. 2024 yılında yüzde 50 oranında yükseltilerek 3.000 TL’ye çıkarıldı. 2025 yılı Ramazan Bayramı'nda ise 4.000 TL olarak ödemişti.

"ÇOK EMİN BİR ŞEKİLDE SÖYLEYEBİLİRİZ"

İsa Karakaş, Ramazan Bayram'da 4 bin lira olarak ödenen ikramiyenin Kurban Bayramı'nda artırılmasını bekleyen emeklilere kötü haberi verdi.

İsa Karakaş Ankara'dan aldığı izlenimlere göre "Çok emin bir şekilde maalesef bir artışın olmayacağını söyleyebiliriz. Umarım yanılırım da emeklilerimiz bir nebze rahat nefes alır." dedi.

İsa Karakaş yazısında 2018 yılında ödenen 1000 liralık ikramiye ile kurban almanın mümkün olduğunu ancak son ikramiye tutarları ile bir oğlak bile alınamayacağını belirtti.