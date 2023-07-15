Emeklinin maaş koyma cebi ortaya çıktı. Yüzde 52'nin herkese selamı var

Anayasal hakkı olan 19.77 enflasyon farkını alan emeklilere hükümet yüzde 5.23 zam yaptı. 28 Mayıs seçiminde oyların yüzde 52'sini alarak 3'üncü kez Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Cumhur ortaklarının baskına rağmen emeklilere sadaka gibi zam yapmıştı. Ayın ortasını bile getiremeyen emekliler her gün isyan ediyor.

İŞTE EMEKLİNİN MAAŞ CEBİ

Sosyal medyada ise emekli maaşlarına yönelik yapılan paylaşım gündem oldu. Bozuk paraları koymak için pantolon cebinin üstüne yer alan küçük cebin emekli maaşı için ayrıldığına yönelik espri yapıldı.

Paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

Çok kişi bilmek ama kot pantolonlardaki bu küçük cep emekli maaşlarınızı koymak için tasarlanmıştır.

TBMM’de kabul edilen karara göre de memur, SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında yılın ikinci yarısı için yüzde 25 artış yapılacak. Ancak gelen zamlar emekli maaşını eriyip bitiriyor. Dolar, Euro gibi birçok para birimi karşısında Türk Lirası değer üstüne değer kaybediyor. Her gün her ürüne zam üstüne zam geliyor. İyileştirmeler yapılsa bile emekli maaşı emeklinin 2 günlük ihtiyacını bile zor karşılıyor.

Öte yandan CHP ve Saadet'in "zam oranı yüzde 34 olsun" ve "8.077 TL seyyanen artış yapılsın" önerileri AKP tarafından reddedildi.