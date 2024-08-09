Emeklinin ve memurun ocak zammı kabus olacak. Zamlar küle dönecek

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporu sunumundaki enflasyon tahmininden yola çıkarak memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zammı kaç olacağına iddialar ortaya çıktı.

Haber Türk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, dün açıklanan yılın 3. Enflasyon Raporu sonucu, maaşlara gelebilecek zam oranları ortaya çıktı.

TCBM Başkanı Fatih Karahan, sene sonu enflasyon tahminini yüzde 38’de korurken, 205’te yüzde 14, 2026’da ise yüzde 9 olabileceği ihtimalini sürdürdü.

Ahmet Kıvanç ise bu rapor kapsamından yola çıkarak maaş zamlarına gelebilecek zam oranlarının nasıl olabileceğini ileri sürdü.

MEMURUN MAAŞ ZAMMI YÜZDE 6- YÜZDE 9,71 ARALIĞINDA OLACAK

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocakta yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 19,31 oranında zam yapılmasına karar verildi. Temmuzda yapılan zammın içinde yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı bulunuyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI YÜZDE 7,43 – 13,85 ARALIĞINDA

Dün açıklanan bilgilere göre, ocakta SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ise şu şekilde olacak.

2024 sonu enflasyonunun yüzde 34 olması halinde maaş zammı yüzde 7,43 oranında olacak. Enflasyonun yüzde 38 olması ihtimalinde maaş zammı yüzde 10,64 olması tahmin edilirken; enflasyonun yüzde 42 olması durumunda ise maaş zammı yüzde 13,85 olması öngörülüyor.