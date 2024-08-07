Emeklinin zam farkı bugün hesaplara yattı

Aldıkları 10 bin lirayla ayın ortasını bile borç almadan getiremeyen emekliler yara aç yarı tok yaşam mücadelesi veriyor. En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 liraya yükseltilmesi emeklilere sevindirmedi.

12 bin 500 TL'nin adı olduğunu alım gücünün bulunmadığını söyleyen bir emekli "Bir kilo meyvenin fiyatı 50 TL'den başlıyor. Bir pazara gitseniz torbanın yarısını doldurmanız için en az 500 TL gerekiyor. Önceden kimsenin suratına bakmadığı taze fasulyenin kilosu 100 TL. İnan bu fiyatlar bize kalp krizi geçirtecek" dedi.

2 bin 500 TL'lik düzetmenin yetersiz olduğunu söyleyen bir başka emekli ise "2 bin 500 TL'lik artış bizim yaşam standartımızı yükseltecekmiş. İnanın fıkra gibi bir açıklama. Devlet memurlarına kepçeyle zam yapanlar emekliye kaşıkla veriyor. Gerekçe olarak da para olmadığını söylüyorlar. Devlet memuruna buldukları yerden alsınlar bize de onlara yakın zam yapsınlar" diye konuştu.

En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farklar bugün banka hesaplarına yatırılacak. En düşük emekli zammının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla aylık 5.5 milyar TL, bütçeye ek yük getirecek. Yasa düzenlemesi çıkmadan önce 1 milyon 142 bin emeklinin maaşı 10 bin TL'nin altında bulunuyordu.