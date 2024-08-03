Emekliye 15 bin lira ek ödeme fırsatı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekliye 15 bin lira ek ödeme fırsatı

Milyonlarca emekliyi sevindirecek haber geldi. Emeklilere tam 15 bin lira ek ödeme fırsatı.

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