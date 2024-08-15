Emekliye 2 ödeme birden yapılacak. Tarih verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekliye 2 ödeme birden yapılacak. Tarih verildi

Emeklilere ek ikramiye müjdesi geldi. Ek ikramiyenin hesaplara yatacağı tarih netleşti.

Son Haberler
Yerel seçimde AKP'li belediyelere giden paraların belgesi ortaya çıktı. İmamoğlu gündeme getirmişti Gündem
Yerel seçimde AKP'li belediyelere giden paraların belgesi ortaya çıktı. İmamoğlu gündeme getirmişti
Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bölgeler alev alev. Yangın Anzak Koyu'na dayandı Gündem
Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bölgeler alev alev. Yangın Anzak Koyu'na dayandı
Eray Yazgan Icardi için tarih verdi Spor
Eray Yazgan Icardi için tarih verdi
Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarih ortaya çıktı. Ekonomistler açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarih ortaya çıktı. Ekonomistler açıkladı
Türk Eximbank’tan devasa teminat Ekonomi
Türk Eximbank’tan devasa teminat
Rusya ithalatın ruble rekoru Ekonomi
Rusya ithalatın ruble rekoru
Flaş... Flaş... Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı Magazin
Flaş... Flaş... Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı