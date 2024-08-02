Emekliye bir ay içerisinde üç yerden para gelecek. Hesaplara aktarılacak

Son zamanda emekli vatandaşlar için yapılan iyileştirmeler, artış gösteren yüksek enflasyon ve ekonomik zorluklar karşısında emekli vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.
Ekonomi yönetimi, emekli olup da geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar için yeni bir düzenleme yürürlüğe koydu.
2024 yılında emekli vatandaşların hayat koşullarını yükseltmek için ulaşım, sağlık, sosyal ve kültürel faaliyetler alanında çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildi.
Yapılan düzenlemeler kapsamında ağustos ayında emekli vatandaşlara maaş farkı, ek ikramiye ve promosyon olmak üzere 3 ayrı ödeme yapılması bekleniyor.
En düşük emekli maaşına yapılan zammın resmiyet kazanmasının ardından, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz ayında zamsız maaş almak durumunda kaldı.
Temmuz ayına kadar maaşları 10 bin TL olan emekli vatandaşlara ağustos ayında 2 bin 500 TL'lik enflasyon farkı ödenecek ve gerçekleştirilen bu ödeme, Ağustos'un ilk haftasında SSK ile BAĞ-KUR emeklilerine gerçekleştirilecek.
Maaş farkı, ek ikramiye ve promosyon ödemeleri, emekli tahsis numarasının son rakamına göre SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin hesaplarına aktarılacak.
SGK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi vatandaşlara, bankalar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans gibi ek ikramiye imkanları verecek.
Öte yandan en düşük emekli maaşının yanı sıra emekli vatandaşlar için düzenlenen promosyon fiyatları da yükseltilerek 20 bin TL'ye kadar çıkarıldı.
Emekliler, en geç 30 Ağustos tarihine kadar başvuru yaparak bu ödemeleri alabilecek.