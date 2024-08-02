Emekliye bir ay içerisinde üç yerden para gelecek. Hesaplara aktarılacak

Emekliye bir ay içerisinde üç yerden para gelecek. Hesaplara aktarılacak
Kaynak: Haber Merkezi

Milyonlarca emekliyi bayram ettirecek haber geldi. Bu ay emekliye üç yerden para gelecek. İşte detaylar…

1/9
Emekliye bir ay içerisinde üç yerden para gelecek. Hesaplara aktarılacak 1

Son zamanda emekli vatandaşlar için yapılan iyileştirmeler, artış gösteren yüksek enflasyon ve ekonomik zorluklar karşısında emekli vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

2/9
Emekliye bir ay içerisinde üç yerden para gelecek. Hesaplara aktarılacak 2

Ekonomi yönetimi, emekli olup da geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar için yeni bir düzenleme yürürlüğe koydu.

3/9
Emekliye bir ay içerisinde üç yerden para gelecek. Hesaplara aktarılacak 3

2024 yılında emekli vatandaşların hayat koşullarını yükseltmek için ulaşım, sağlık, sosyal ve kültürel faaliyetler alanında çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildi.

4/9
Emekliye bir ay içerisinde üç yerden para gelecek. Hesaplara aktarılacak 4

Yapılan düzenlemeler kapsamında ağustos ayında emekli vatandaşlara maaş farkı, ek ikramiye ve promosyon olmak üzere 3 ayrı ödeme yapılması bekleniyor.

5/9
Emekliye bir ay içerisinde üç yerden para gelecek. Hesaplara aktarılacak 5

En düşük emekli maaşına yapılan zammın resmiyet kazanmasının ardından, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz ayında zamsız maaş almak durumunda kaldı.

6/9
Emekliye bir ay içerisinde üç yerden para gelecek. Hesaplara aktarılacak 6

Temmuz ayına kadar maaşları 10 bin TL olan emekli vatandaşlara ağustos ayında 2 bin 500 TL'lik enflasyon farkı ödenecek ve gerçekleştirilen bu ödeme, Ağustos'un ilk haftasında SSK ile BAĞ-KUR emeklilerine gerçekleştirilecek.

7/9
Emekliye bir ay içerisinde üç yerden para gelecek. Hesaplara aktarılacak 7

Maaş farkı, ek ikramiye ve promosyon ödemeleri, emekli tahsis numarasının son rakamına göre SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin hesaplarına aktarılacak.

8/9
Emekliye bir ay içerisinde üç yerden para gelecek. Hesaplara aktarılacak 8

SGK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi vatandaşlara, bankalar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans gibi ek ikramiye imkanları verecek.

9/9
Emekliye bir ay içerisinde üç yerden para gelecek. Hesaplara aktarılacak 9

Öte yandan en düşük emekli maaşının yanı sıra emekli vatandaşlar için düzenlenen promosyon fiyatları da yükseltilerek 20 bin TL'ye kadar çıkarıldı.

Emekliler, en geç 30 Ağustos tarihine kadar başvuru yaparak bu ödemeleri alabilecek.

İlgili Haberler
Yeni emeklilik yasası aylıkları nasıl etkileyecek?
Yeni emeklilik yasası aylıkları nasıl etkileyecek?
Seyyar satıcı tezgahı kaldırıldı diye Belediye Başkanına bıçakla saldırdı
Eski eşinin selasını okutup "Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" diyen zanlı tutuklandı
Emekli promosyonları coştukça coştu. Bankaların yarışı kızıştı
Konut kredisi çekecekler dikkat. En düşük faizi veren banka belli oldu
Emeklilere çift promosyon hakkı. Çoğu kimsenin bilmediği detay
Son dakika... Emekliye fark ödemesinin yapılacağı tarih açıklandı
Dört milyon emeklinin maaşları değişti! Bu aydan itibaren hesaplara yatacak
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Evde bakım maaşında flaş değişiklik
Evde bakım maaşında flaş değişiklik
İslam Memiş altının göreceği seviyeyi açıkladı. Kenarda altını olanlar bayram edecek
İslam Memiş altının göreceği seviyeyi açıkladı. Kenarda altını olanlar bayram edecek
Selçuk Geçer: Büyük tufan için geri sayım başladı
Selçuk Geçer: Büyük tufan için geri sayım başladı
Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat
Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat
Emekli promosyonları coştukça coştu. Bankaların yarışı kızıştı
Emekli promosyonları coştukça coştu. Bankaların yarışı kızıştı
Özgür Demirtaş yatırımcılara tüyoyu verdi. Herkes bu soruyu soruyordu
Özgür Demirtaş yatırımcılara tüyoyu verdi. Herkes bu soruyu soruyordu