Emekliye bir ay içerisinde üç yerden para gelecek. Hesaplara aktarılacak

Öte yandan en düşük emekli maaşının yanı sıra emekli vatandaşlar için düzenlenen promosyon fiyatları da yükseltilerek 20 bin TL'ye kadar çıkarıldı.

Emekliler, en geç 30 Ağustos tarihine kadar başvuru yaparak bu ödemeleri alabilecek.