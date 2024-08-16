Emekliye çift promosyon ödemesi yapılacak. Milyonların cebi rahat edecek

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Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan artış sonrası, bankalar promosyon ödemelerini güncellemeye başladı. Şu anda promosyon tutarları ortalama 18 bin TL civarında seyrediyor, ancak fatura ödeme talimatı ve kredi kartı gibi ek koşullarla bu tutar 18 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor.

ÇİFT PROMOSYON İMKANI

Son dönemde bankalar arasındaki en dikkat çekici kampanyalardan biri bu bankadan geldi. Banka, 30 Eylül'e kadar emeklilere çift promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Mevcut durumda 12 bin TL olan promosyonun üzerine, ek olarak 12 bin TL'ye kadar nakit ödeme yapılıyor.