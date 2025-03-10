Emekliye Erdoğan zammı gelecek mi? Özgür Erdursun açıkladı

Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya yazarı Özgür Erdursun yaptığı açıklamada "Emekliler şimdi iyileştirme beklemesin. Emeklilere ve memurlara Enflasyon oranlarına yakın temmuz ayında geçerli olacak bir artış olacak" dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun yaptığı açıklamada bayram ikramiyesi ile ilgili olarak "beklenti 4 bin lira gibi bekliyorum demiştim bu rakam 4 bin lira, 5 bin lira, 6 bin lira,7 bin lira olmasının bir manası yok aslında 2018 yılında bayram ikramiyesi başladığında asgari ücretin yüzde 62,5'uydu şuanda 4 bin lira olan yeni bayram ikramiyesi net asgari ücretin yüzde 18'i bize şunu gösteriyor bu bayram ikramiyesi aslında Türkiye'de sabit bir gelir TUİK'in enflasyon oranı artsa bile değerini yıllar içerisinde nasıl kaybediyor bunu net bir şekilde hem emekli aylıklarında, ücretlerde bayram ikramiyesinde de görüyoruz" dedi.

"BAYRAM İKRAMİYELERİ İPTAL OLSUN"

Muhalefetin bayram ikramiyesi beş bin olsun, sekiz bin olsun, on bin olsun bir emekli aylığı şekilde olsun söylemini de muhalefet partisi terk etmeli bence bu yıl bayram ikramiyesi 2025 yılında Ramazanda ve Kurbanda verildikten sonra bu bayram ikramiyelerinin kaldırılması gerekiyor gerçek amacının dışına çıktı, yüzde 62,5 olarak verilseydi şuan Ramazanda 13 bin 850 lira Kurbanda da 13 bin 850 lira verilmesi gerekiyordu, şimdi o kadar değerini kaybettiyse bu kadar kamuoyunu meşgul etmesin hükümet bir şeyler veriyormuş gibi de olmasın, bayram ikramiyeleri iptal olsun"

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