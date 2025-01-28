Emekliye intibak zammı mı geliyor? SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı

Milyonlarca emekliye müjde mi geliyor. Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen intibak yasası çıkıyor mu?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik sistemindeki adaletsizliğe dikkat çekti.

Emeklilik yaşı yaklaştıkça, aynı iş ve aynı prim ödemelerine rağmen farklı emekli maaşları almanın yarattığı mağduriyet giderek büyüyor. Karakaş, özellikle son yıllarda emekli aylıkları arasında açılan uçurumun kabul edilemez olduğunu belirterek, intibak uygulamasının yeniden gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı.

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Emeklilik sistemindeki en büyük sorunlardan biri, emekli olunan yılın enflasyon oranına göre aylıkların belirlenmesi. Bu durum, farklı yıllarda emekli olan kişiler arasında büyük maaş farklarına neden oluyor. Özellikle son yıllarda yüksek enflasyon oranları, bu farkları daha da büyütmüş durumda. İntibak, farklı dönemlerde emekli olan kişilerin maaşları arasındaki uçurumu kapatmak amacıyla yapılan bir düzenleme.

MAAŞLAR ARASINDA UÇURUM VAR

İntibak zorunluluğu kapıda diyen SGK​ Başuzmanı İsa Karakaş​, emekli maaşlarına intibak zammı için önemli açıklamalarda bulundu.

Bu haliyle mevcut emeklilik​ maaş hesaplama sistemi sürdürülemeyeceğini söyleyen Karakaş, "Maaşlar arasında uçurumlar gittikçe katlanarak kartopu gibi büyümeye başladı. 2024 yılı emeklisi mi olalım 2025 yılı emeklisi mi olalım, diye insanlar hep stres içerisinde kaldı ve birçok kamu işçisi mecburen çok sevdiği işinden ayrılmak zorunda kaldı. Bundan sonra da maalesef bunlar kaçınılmaz bir şekilde devam edecek" dedi.

İNTİBAK GELECEK Mİ?

Artık insanlar sistemden kaçmaya başladı. Sayın Bakanın sözlerine bakacak olursak bu saatten sonra emeklilik maaşları arasında bir intibak çok zorunlu hale geldi diyen Karakaş, "Yani artık intibak olmadan bu sistemin sürdürülmesi mümkün değil. Bir düşünün ikiz kardeş aynı gün işe girmiş, ikisi de 20 yıl çalışmış ya da 25 yıl çalışmış prime esas kazançları aynı, sadece emekli oldukları dilekçeyi verdikleri tarih farklı olduğu için biri daha fazla çalışayım daha fazla prim ödeyeyim, dediği için maaşında azalma olur mu? Bu şekilde emeklilik sistemi nasıl sürdürülebilir?" açıklamasında bulundu.

Emekli vatandaş: Hiç yemediğimiz gün oluyor

Karakaş, "AK Parti döneminde 2013 yılında bir intibak yapıldı ama o zaman uyumlaştırıldı çünkü farklar vardı. Dolayısıyla 2000 yılı öncesi emekli olan SSK ve Bağkurlulara bir intibak oldu. 2013 yılından günümüze kadar 12 yıl geçti. Bunun üzerine EYT döneminde yüzde 17, yüzde 18 farklar oluştu maaşlarda. Şimdi 2024- 2025'te yüzde 30. Bundan sonra yine bu farklar olacak. Dolayısıyla artık intibak yapılmadan bu sistemin sürdürülebilmesi mümkün değil. Çünkü insanların vicdanında çok derin yaralar açtı bu sistem. Sırf bir gün daha fazla çalışılması nedeniyle vatandaşta yüzde 30'dan fazla emeklilik maaşında bir azalma oluyor" diye konuştu.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ZORUNLU HALE GELDİ

Bu sistemin değişme değişmesi elzem diyen Karakaş, "Türkiye'nin koşullarında, enflasyonun dalgalanmalarının çok fazla olduğu ve bundan sonra da olacağı bir dönemde artık zaten sistem değişikliği zorunlu hale geldi.

Şimdiye kadar olan sistemde de 25 yılı arasındaki bu uçurumun da giderilmesi lazım. Eşitlik ilkesi gereği herkese aynı maaşın verilmesi lazım. Önümüzdeki süreçte emeklilik intibakı kesinlikle zaruri hale geldi. 2013 yılında yürürlüğe giren intibakta milyonlarca emekli bundan faydalandı. Şimdi neden yapılmasın?" açıklamasında bulundu.