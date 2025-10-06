"Emekliye kiralık değildir" ilanına ceza

Kaynak: İHA
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, bir ilan sitesinde "emekliye kiralık değildir" ibaresiyle yayımlanan konut ilanının yayından kaldırıldığını ve yayımlayan emlak işletmesine idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Kaplan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bir ilan sitesinde ‘emekliye kiralık değildir’ ibaresiyle yayımlanan konut ilanı, Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilerek yayından kaldırılmış, ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya; vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

