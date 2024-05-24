Emekliye kötü haber. Canlı yayında açıklandı

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon en çok emeklileri ve asgari ücretli çalışanları olumsuz yönde etkiliyor. Emekli vatandaşlar, açlık sınırının altında bir yaşam sürmeye mahkum edilirken, maaşları da günden güne eriyor.

Gazeteci İbrahim Kahveci, katıldığı, Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi isimli programda, emekliler ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. AKP’nin ülkeyi kalıcı bir fakirliğe mahkum ettiğini belirten Kahveci, "Çalışan iyi bir ücret alamayınca emekli de sürünmek zorunda kalıyor. Burada şu notu düşelim: Türkiye’de toplamda yaş ortalamasına göre emeklilere ödenen ücret yeterlidir ama sayı fazla olunca iş kilitleniyor." ifadelerini kaydetti.

"MAAŞLAR DÜŞECEK"

İbrahim Kahveci, "Ve bir başka sorun da şu: Türkiye’de genç nüfus artmıyor. Çok yakında nüfus düşmeye başlayacak ve emeklilere ödenecek bütçe kalmayacak. Yani çok net ki emekli maaşları reel olarak düşmeye devam edecek.'' ifadesini kullandı.