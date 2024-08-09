Emekliye maaş ödemesi artık bu şekilde yapılacak. Karar tüm Türkiye’de yürürlüğe girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekliye maaş ödemesi artık bu şekilde yapılacak. Karar tüm Türkiye’de yürürlüğe girdi

Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı.

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