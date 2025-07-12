Emekliye nakit desteğinde rakamlar yükseldi! Bankalar arası rekabet kızıştı

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve artan hayat pahalılığının her geçen gün fiyat etiketlerine daha fazla yansıması sebebiyle emekli vatandaşlarda yaşamsal ihtiyaçlarını karşılarken çeşitli zorluklar yaşayabiliyor. Bu nedenle emekliler bankaların promosyon tutarlarına ilişkin güncellemeleri de yakından takip ediyor.. Ekonomik gelişmeler sebebiyle zaman zaman bankalarda promosyon tutarlarında güncellemeye gidebiliyor. Emekli maaşına gelen zamların ardından Emekli maaşını taşıyanlara 10.000 TL’den başlayıp 27.000 TL’ye kadar ulaşan nakit destek kampanyaları duyuruldu.

Emekli maaşına yapılan zammın ardından bankalar ve rekabette hız kesmeden devam ediyor. Bankalararası bu rekabet en çok emeklilere yarıyor. Yeni müşteri çekmek isteyen bankalar promosyon tutarlarını yüksek tutarak avantajlı seçenekler sunuyor. İşte detaylar…



VakıfBank:

1 Şubat – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ve ek avantajlarla birlikte toplamda 27.000 TL’ye kadar destek sağlanıyor.

ING Bank: 15.000 TL’ye, kadar nakit promosyon desteği sağlarken, ek kampanyalarla toplam ödemeyi 25.000 TL’ye çıkarabiliyor.

TEB

Maaşını taşıyıp otomatik fatura talimatı veren emekliler, toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon hakkı elde ediyor.

Garanti BBVA:

Emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve alışverişe özel 6.000 TL bonus imkanı sunuyor. Toplam ödeme tutarı 21.000 TL’yi bulabiliyor.



Ziraat Bankası & Halkbank:

Her iki kamu bankası da emeklilere maaşlarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon desteği sağlıyor.