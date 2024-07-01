Emekliye neredeyse yüzde 25 bile zam vermeyecekler. Bir kötü haber daha geldi

Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Temmuz çarşamba günü enflasyon rakamlarını açıklayacak. Hem emekliler hem de memurlar pür dikkat o güne odaklandı. Gelen haberler emekli ve memurların moralini bozacak cinsten. Akaryakıt ve elektriğe yapılan yüzde 38'lik zam bu ay sepete girmedi. Çünkü, TÜİK'in enflasyon sepetine en son giren rakam ayın 25'i oluyor. Haziran'da da böyle oldu. Akaryakıt ve elektrik zamları sepete sokulmadı. Emekli ve memur zammında bu formülle kaçırıldı.

İşte bu çerçevede 15 ekonomistik katılımıyla sonuçlanan enflasyon beklenti anketinde ne çıkabilir sorusu da bugün yanıtlandı. O ankete göre ekonomistler aylık bazda ortalama yüzde 2,28 görüş bildirdi. Enflasyon beklenti anketinin çıkma olasılığı bellir. Üç aşağı beş yukarı yakın çıkıyor. Çok az bir fark oluyor. Emekliler yüzde 22,72 oranında enflasyon farkı almaya hak kazandı. Şayet, TÜİK aylık bazda yüzde 2,28'in altından bir rakam duyurursa, emekli neredeyse yüzde 25 bile zam almayacak.

ANKET SONUÇLARI

Enflasyon anketine katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin öngörüsüne göre 2024 yılı sonu için haziranda yüzde 42,61...Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 3,37 artış kaydetmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)

ORANLARA BAKIN TÜİK'İN DUYURACAĞI RAKAMI TAHMİN EDİN

Beş aylık enflasyon ve o enflasyon rakamlarının tahminleri yukarıda. Haziran ayı için ekonomistler aylık 2.28 oranında ortalama tahminde bulundu. Ocak'ta tahmin edilen rakam 6.84...TÜİK'in duyurduğu enflasyon rakam ise yüzde 6,7...Şubatta, ekonomistler yüzde 4,04 tahminde bulundu, TÜİK'in duyurduğu enflasyon yüzde 4,53 oldu. Mart'ta ise tahmin edilen rakam yüzde 3,67, çıkan rakam ise tahminin üstünde yüzde 3,16 olarak kayıtlara geçti. Nisanda ise arada çok büyük bir fark olmadığı görüldü. Mayısta da yüzde 3,04 tahmin edildi, TÜİK'ten gelen rakam 3,37 olarak kayıtlarda yer aldı. Şimdi Haziran ayı tahmini 2,28 Çıkacak rakam tahmin etmek zor değil. Üç aşağı beş yukarı aynı olacak. Sonuçta neredeyse ortada. Bu da gösterdi ki emekli neredeyse enflasyon farkı olan yüzde 25 zamı bile alamayacak. Çünkü 5 aylık aylık emeklinin alacağı Anayasal hakkı olan enflasyon farkı 22,72...Beklenti anketi doğrultusunda çıkacak bir 2,28'lik "TÜİK enflasyonu", ancak emeklilerin yüzde 25 enflasyon alacağını gözler önüne serdi.