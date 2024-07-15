Emekliye oh be dedirtecek 5 şehir belli oldu. Buralarda yaşayanlar gençleşiyor

2. Sakarya:

Sakarya, sakin ve huzurlu bir yaşam arayan emekliler için ideal bir şehirdir. Temiz havası ve geniş yeşil alanlarıyla öne çıkan Sakarya, emekliler için huzurlu bir yaşam ortamı sunar. Türkiye'nin en kalabalık yirmi ikinci ili olan Sakarya, adını topraklarından geçen Sakarya Nehri'nden almaktadır. İl merkezi ise Adapazarı'dır.

