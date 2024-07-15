Emekliye oh be dedirtecek 5 şehir belli oldu. Buralarda yaşayanlar gençleşiyor

1. Kocaeli:
Kocaeli, zengin alışveriş olanakları, kapsamlı sağlık hizmetleri ve çeşitli doğal güzellikleriyle emekliler için oldukça cazip bir şehirdir. İstanbul'a yakınlığı, kültürel etkinliklere katılma imkanı sağlayarak yaşam kalitesini arttırıyor.
Türkiye'nin en kalabalık onuncu şehri olan Kocaeli, aynı zamanda önemli bir sanayi ve ticaret merkezi konumundadır. SEGE-2011 sıralamasına göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonra en gelişmiş şehirler arasında yer alır. 2023 yılı sonu itibarıyla şehrin nüfusu 2.102.907 kişidir.