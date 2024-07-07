Emekliye refah payı geliyor. Gözler Erdoğan'ın açıklamasında

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Emekliye refah payı geliyor. Gözler Erdoğan'ın açıklamasında

Temmuz zam oranları SSK ve BAĞ KUR ve memur emeklisinin beklentilerini karşılamadı. SGK uzmanları ise emekliye refah payı verileceği yönünde açıklamalar yapıyor.

Yüksek enflasyon ve ardı ardına gelen zamların altında ezilen emekliler her ne kadar enflasyon zammı alsalar da zaten düşük aylık almaları nedeni ile milyonlarca kişinin aylığında bir değişiklik olmadı.

Toplumda ek zam beklentisi artarken SKG uzmanlarından refah payı verileceği yönünde olumlu açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta emekliye refah payı eklenmesi için ayrıca bir açıklama yapması bekleniyor. Emekliye yapılacak refah payı ödentisinin ise yüzde 5'in üzerinde olması beklenmiyor.

TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon ortalaması verisi üzerinden yapılan hesaplama ile SSK ve BAĞ KUR emeklisinin Temmuz enflasyon farkı yüzde 25,73, memur ve memur emeklisinin ikinci yarıyıl zammı yüzde 19,31 olarak kesinleşti.

Yapılan zam sonra 3 milyona yakın emeklinin maaşında ya bir değişiklik olmadı ya da yapılan zam oranı yüzde 25,73'ün altında kaldı.

Emekliler ise açıklanacak refah payı eklentisi için gün saymaya başladı.

Diğer yandan birçok emeklinin maaşının kök maaş sorunu nedeni ile yine de 10 bin liranın altında kaldığına dikkat çeken SGK uzmanları bu en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira rakamının da enflasyon oranında yukarı çekilebileceğine işaret ediyor. Her iki düzenleme için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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